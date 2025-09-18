Svolta Google Discover: arriva il tasto follow

Nel panorama digitale in costante evoluzione, Google Discover compie un passo deciso verso la trasformazione della propria esperienza utente, avvicinandosi sempre più ai modelli tipici dei social network.

L’ultima rivoluzione introdotta dal colosso di Mountain View promette di ridefinire la modalità con cui milioni di persone accedono, selezionano e fruiscono di contenuti informativi e di intrattenimento online. La nuova strategia di Google mira a offrire una personalizzazione dei feed senza precedenti, ponendo l’utente al centro di un ecosistema informativo ricco, variegato e integrato con le principali piattaforme social.

Il cambiamento più evidente riguarda l’introduzione del nuovo pulsante Follow, un elemento che modifica radicalmente la logica di selezione delle fonti e dei contenuti. Se fino a ieri il feed Discover si basava principalmente sulle abitudini di ricerca e sulle preferenze dedotte dagli algoritmi, oggi gli utenti possono esercitare un controllo diretto e consapevole su ciò che desiderano vedere. Il pulsante consente di seguire non solo testate giornalistiche ed editori, ma anche creatori di contenuti digitali e influencer, aprendo la strada a una relazione più personale e interattiva tra chi produce e chi consuma informazione.

Con il tasto Follow cambia il rapporto tra utenti e Google Discover

Ma la vera rivoluzione arriva con l’integrazione diretta dei contenuti provenienti da piattaforme social come Instagram, X (ex Twitter) e YouTube Shorts. Gli utenti potranno visualizzare post, immagini e brevi video direttamente all’interno del feed, senza dover uscire dall’app o passare da una piattaforma all’altra.

Elemento chiave di questa trasformazione sono le nuove social card, veri e propri blocchi visivi che presentano in modo immediato e coinvolgente i contenuti pubblicati su Instagram e YouTube Shorts. Queste card permettono di interagire con i post senza soluzione di continuità, abbattendo le barriere tra i diversi ecosistemi digitali e garantendo una navigazione più fluida e intuitiva.

La funzionalità, attualmente disponibile per una selezione di utenti su dispositivi Android e iOS, rappresenta un’ulteriore apertura di Google verso il mondo dei social network e un tentativo di posizionarsi come punto di riferimento unico per la fruizione di contenuti.

Per i content creator, questa evoluzione rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e fidelizzazione del pubblico. L’integrazione con Discover consente di raggiungere un’audience più ampia e diversificata, sfruttando la capillarità dell’ecosistema Google e la potenza della personalizzazione dei feed. Gli utenti, dal canto loro, possono costruire un’esperienza informativa realmente su misura, scegliendo in modo preciso le fonti e i creator da seguire e riducendo l’influenza delle logiche algoritmiche tradizionali.