Svolta NotebookLM con AI Ultra: meno limiti e funzioni aggiuntive

Un cambio di passo deciso e ambizioso: è quello che si percepisce dall’ultimo aggiornamento di NotebookLM, la piattaforma basata sull’Intelligenza Artificiale di Google.

Con questo salto di qualità, NotebookLM ora si posiziona come punto di riferimento per chi cerca potenza e flessibilità in ambito professionale. Con la recente evoluzione del piano AI Ultra, il colosso di Mountain View introduce un ventaglio di miglioramenti tecnici che, senza alcun sovrapprezzo, ridefiniscono il concetto di abbonamento premium e rispondono a esigenze sempre più sofisticate di ricerca, didattica e creazione di contenuti.

Il primo dato che salta all’occhio è l’incremento dei limiti: gli utenti del piano top-tier possono ora lavorare fino a 600 fonti per ogni notebook, un salto quintuplicato rispetto alle 50 disponibili nella versione gratuita. Questa espansione non è solo numerica, ma si traduce in una capacità di analisi e sintesi su scala enterprise, aprendo scenari inediti per chi gestisce progetti di ricerca complessi o produzioni editoriali ad alto volume. In parallelo, i limiti su Slide Decks e strumenti di sintesi visiva sono stati notevolmente aumentati, consentendo la creazione di presentazioni e materiali visuali in modo più efficiente e senza le restrizioni che spesso frenano la creatività.

AI Ultra di Notebook abbatte i limiti di fonti e non solo

Uno degli aspetti più apprezzati riguarda la rimozione delle watermark dalle Infografiche e dai deck generati. Questa novità, attesa da tempo da chi utilizza la piattaforma per presentazioni professionali, restituisce agli utenti la piena proprietà e pulizia dei contenuti, senza elementi di branding indesiderati. Inoltre, il ritorno dell’opzione Long per le presentazioni consente di superare le limitazioni precedenti, offrendo maggiore libertà di espressione e dettaglio nei progetti complessi.

Sul fronte della potenza computazionale, il nuovo AI Ultra porta la capacità generativa di NotebookLM a livelli senza precedenti, raggiungendo valori fino a 50 volte superiori rispetto allo standard. Questo upgrade si traduce in una generazione di contenuti esponenziale, capace di rispondere alle esigenze di power user, team di ricerca e content creator che necessitano di output rapidi e articolati, senza dover ricorrere a strumenti esterni o workaround.

Ma l’ecosistema offerto dal pacchetto AI Ultra va ben oltre NotebookLM. Gli abbonati accedono in via prioritaria ai modelli Gemini attraverso le app dedicate, Google Search, Jules e Gemini Code Assist, ampliando così le possibilità di interazione con l’intelligenza artificiale in ogni fase del workflow. Non meno rilevante è la dotazione di 25.000 crediti mensili per servizi avanzati come Flow e Whisk, 30 TB di storage condivisibile in famiglia e l’inclusione di YouTube Premium, che aggiunge un ulteriore livello di valore al pacchetto.

Da segnalare anche l’accesso anticipato a Project Mariner, il nuovo progetto sperimentale di ricerca assistita che promette di ridefinire le modalità di esplorazione e sintesi delle informazioni. Un plus esclusivo, pensato per chi vuole essere sempre un passo avanti nell’adozione delle tecnologie emergenti.