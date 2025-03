YouTube Premium testa la condivisione di link senza pubblicità

Nonostante YouTube Premium sia cresciuto di prezzo negli ultimi anni è anche evoluto di molto, offrendo diversi vantaggi aggiuntivi ai sottoscrittori.

La visione senza pubblicità resta di certo uno dei fattore chiave che spinge gli utenti a sottoscrivere un abbonamento e, proprio per questo, YouTube sta lavorando per ampliare questo concetto.

A quanto pare la piattaforma sta testando una nuova funzione che consente agli abbonati di condividere link con video senza pubblicità, che possono così essere resi disponibili anche a familiari o amici.

Oltre a un vantaggio per gli iscritti a YouTube Premium, questa mossa ha il vantaggio di far “assaggiare” contenuti privi di pubblicità anche ai comuni utenti, invogliandoli al pagamento di un abbonamento.

Condivisione di link senza pubblicità: YouTube fa “assaggiare” le potenzialità di un abbonamento premium

Per evitare eventuali abusi, YouTube intende comunque porre dei limiti, con un limite di dieci link condivisibili al mese. Non solo, nella pagina di supporto creata da Google viene spiegato come la condivisione di link senza pubblicità è un “vantaggio facoltativo e soggetto a revoca in qualsiasi momento“.

Per poter fruire del filmato in questione, questo non deve essere un video musicale premium, uno short, un contenuto YouTube Originals o una live. Non solo: i link generati possono essere visualizzati solo dieci volte e per un periodo pari a 30 giorni.

L’utente che riceve il collegamento, per accedere al contenuto, deve aver effettuato l’accesso al proprio account di YouTube attraverso l’app iOS o Android. Inoltre, se il link senza pubblicità viene condiviso con qualcuno che è già abbonato a YouTube Premium, non verrà conteggiato nella quota mensile.

Gli utenti che stanno partecipando al test hanno segnalato come, tra le varie opzioni di condivisione, appare una dicitura apposita per questo tipo di interazione, attraverso un’opzione denominata Share-ad free.