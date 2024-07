YouTube, grandi novità per chi crea shorts: presentate 6 nuove funzioni

Che YouTube punti forte sugli shorts non è di certo una novità ma, con le 6 nuove funzioni che ha presentato nelle scorse ore, la piattaforma sta dimostrando di credere fortemente nei contenuti brevi. Nello specifico, quanto è stato proposto riguarda i creator a cui la piattaforma va incontro con una serie di nuove soluzioni su misura.

La prima implementazione riguarda il layout automatico per convertire filmati lunghi in shorts. Questa funzione permette, in modo automatico, di individuare i momenti salienti del video e di intervenire sullo stesso con azioni come ritaglio e zoom per creare un contenuto di durata più contenuta (tale funzionalità è prerogativa degli utenti Android).

La seconda novità riguarda la voce narrante nei video. Attraverso un sistema di sintesi vocale, infatti, è possibile scegliere tra quattro voci per leggere il testo presente in un filmato. La terza integrazione va a “copiare” quanto già proposto con Instagram. Stiamo parlando dello sticker “topic stamp” che incoraggia gli utenti a pubblicare video su temi specifici.

YouTube e Shorts: dal layout automatico per convertire filmati ai “doppi remix”

A quanto detto finora si aggiungono due nuove versioni di Minecraft Effects. La funzione, ispirata al celebre videogioco, permette di aggiungere effetti in stile Minecraft agli shorts. Si parla di un nuovo sfondo (battezzato Minecraft Spring) a cui è stato affiancato un minigioco chiamato Minecraft Rush.

La quinta integrazione è relativa alla possibilità di aggiungere e modificare i sottotitoli generati automaticamente. Ciò permette una personalizzazione maggiore dei video proposti agli spettatori. Non meno interessante è la possibilità di remixare i remix. Se YouTube Shorts permette già di effettuare remix, questa funzionalità permette di intervenire ulteriormente sui contenuti remixandoli una seconda volta.

Tutte queste introduzioni sembrano dimostrare come YouTube continui a voler sfidare TikTok su questo formato di contenuto, nonostante alcuni piccoli problemi legati allo spam.