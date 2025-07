WhatsApp introduce i crediti mensili: a cosa servono

WhatsApp Business, nella versione beta 2.25.20.7 per Android, ha una novità mai vista prima: i crediti mensili, un nuovo sistema pensato per bilanciare le esigenze commerciali delle imprese e la lotta contro lo spam, offrendo a WhatsApp un controllo più mirato sulle interazioni tra aziende e clienti.

Un periodo di prova gratuito e nuove funzionalità

Per sei mesi, le aziende selezionate potranno accedere a un programma sperimentale che prevede l’assegnazione di crediti mensili gratuiti. Questo approccio consente di superare i limiti standard recentemente imposti per i messaggi broadcast, offrendo maggiore flessibilità alle imprese. Durante questo periodo, le aziende potranno usufruire di strumenti avanzati come la programmazione dei messaggi, il monitoraggio delle performance delle campagne e la possibilità di inviare promozioni a un numero più ampio di clienti.

WhatsApp ha precisato che l’accesso al programma sarà limitato a specifiche aziende in determinati Paesi, selezionate in base a criteri non ancora resi pubblici. Alla conclusione del periodo di prova gratuito, le imprese interessate dovranno sottoscrivere un abbonamento per continuare a utilizzare le funzionalità avanzate offerte dalla piattaforma.

Un nuovo modello di monetizzazione

L’introduzione dei crediti mensili si inserisce nella strategia di Meta per incrementare i ricavi generati da WhatsApp Business, che già conta oltre 200 milioni di utenti attivi mensili. Questo modello punta a espandere le funzionalità per le aziende senza compromettere l’esperienza degli utenti, mantenendo alta la qualità delle interazioni e proteggendoli da comunicazioni indesiderate.

La piattaforma sta anche promuovendo canali alternativi di comunicazione aziendale, come gli Stati e i Canali, per creare un ecosistema equilibrato che soddisfi sia le esigenze commerciali sia le aspettative degli utenti in termini di sicurezza e affidabilità.

Ma gli Stati vanno guardati uno ad uno, e ai canali ci si deve iscrivere, mentre si può essere inseriti in una lista broadcast senza chiederlo (e non si può uscire dalla lista quando si vuole). Per questo motivo alcune aziende abusano di quest’ultima funzione che, di conseguenza, va regolata con il sistema dei crediti.

Un futuro incerto per il rilascio globale

I tempi di rilascio dei nuovi crediti per le liste broadcast sono al momento incerti e non è ancora chiaro quali mercati saranno i primi a beneficiare di queste innovazioni. Tuttavia, l’approccio di WhatsApp dimostra un impegno crescente nel supportare le aziende attraverso strumenti tecnologici avanzati, mantenendo al contempo un’attenzione particolare alla protezione degli utenti da potenziali abusi legati allo spam.