SwiftKey richiederà account Microsoft: cosa cambia

L’evoluzione delle tastiere virtuali ha trasformato radicalmente il modo in cui interagiamo con smartphone e sistemi operativi. Tra le soluzioni più diffuse, SwiftKey ha costruito nel tempo una certa reputazione grazie a modelli predittivi avanzati e a un dizionario personalizzato capace di adattarsi allo stile di scrittura dell’utente. A partire dal 31 maggio 2026, però, l’azienda di Redmond introdurrà un cambiamento strutturale: l’accesso a SwiftKey richiederà obbligatoriamente un account Microsoft, mentre i dati personali saranno trasferiti su OneDrive.

La decisione si inserisce in una strategia più ampia che punta a centralizzare identità e storage all’interno dei servizi Microsoft, una direzione già evidente con Windows 11 e Microsoft 365.

SwiftKey nasce nel 2010 come tastiera intelligente basata su algoritmi di previsione linguistica, poi acquisita da Microsoft nel 2016 per circa 250 milioni di dollari. Da allora il software ha mantenuto compatibilità sia con Android sia con iOS, integrando progressivamente componenti legati ai servizi cloud Microsoft. Il cambiamento annunciato rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione completa, eliminando i login indipendenti e uniformando la gestione dei dati utente.

Fine degli account standalone e scadenza operativa

Microsoft ha comunicato ufficialmente agli utenti la dismissione degli account SwiftKey separati. Entro il 31 maggio prossimo sarà quindi necessario effettuare la migrazione verso un account Microsoft, pena la perdita del proprio dizionario personalizzato. La modifica non riguarda solo l’autenticazione, ma anche il modo in cui vengono archiviati e sincronizzati i dati.

Fino a oggi SwiftKey consentiva l’uso di diversi sistemi di login, tra cui Google e Apple ID. Con la nuova impostazione, l’unico metodo supportato sarà l’account Microsoft, già utilizzato per servizi come Outlook, Xbox e Windows.

Il cambiamento più rilevante riguarda il trasferimento dei dati su OneDrive, la piattaforma cloud Microsoft. Il dizionario personalizzato, le preferenze linguistiche e i pattern di digitazione saranno sincronizzati facendo perno su questo servizio. In termini tecnici, SwiftKey utilizza un sistema di apprendimento basato su modelli statistici e reti neurali leggere, che analizzano sequenze di input per migliorare le previsioni.

Con la migrazione, questi dataset non resteranno più confinati in locale o su server dedicati SwiftKey, ma saranno archiviati all’interno dello spazio cloud dell’utente.

Dal punto di vista della sicurezza, Microsoft afferma che i dati saranno protetti tramite cifratura end-to-end e gestiti secondo le policy di sicurezza di OneDrive, che includono autenticazione a più fattori e controllo degli accessi basato su identità.

Implicazioni per privacy e gestione dei dati

La centralizzazione dei dati introduce vantaggi operativi, ma apre anche interrogativi sulla gestione della privacy. Il dizionario personalizzato può ospitare informazioni riservate, tra cui nomi propri, termini frequenti e abitudini linguistiche. Tali elementi contribuiscono a delineare un profilo comportamentale dell’utente.

Microsoft sottolinea che i dati sono trattati in forma anonima e utilizzati principalmente per migliorare l’esperienza di digitazione. Tuttavia, il fatto che siano associati a un account unificato implica una maggiore correlazione con altri servizi, come email, documenti e cronologia di utilizzo.

Un aspetto tecnico da considerare riguarda la possibilità di gestione e cancellazione dei dati. Gli utenti potranno intervenire direttamente tramite le impostazioni dell’account Microsoft, eliminando o resettando il dizionario. La procedura utilizza le stesse interfacce di gestione dei dati personali già presenti nel portale dedicato.

Compatibilità e continuità d’uso

Dal punto di vista funzionale, SwiftKey continuerà a operare su Android e iOS senza modifiche all’interfaccia principale. Il cambiamento riguarda esclusivamente il backend di autenticazione e sincronizzazione.

Gli utenti che già utilizzano un account Microsoft non dovranno effettuare operazioni, mentre chi utilizza altri provider dovrà eseguire la migrazione manuale.

La tastiera mantiene le sue caratteristiche principali, tra cui il supporto multilingua simultaneo, la predizione contestuale e l’integrazione con modelli AI per i suggerimenti dinamici. Tuttavia, negli ultimi anni lo sviluppo percepito da parte degli utenti ha mostrato una certa stagnazione, nonostante l’introduzione di funzionalità AI.