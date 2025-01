System76 lancia Meerkat Mini con CPU Intel Core Ultra

Dopo quasi due anni di assenza, il mini PC Linux Meerkat di System76 è tornato rinnovato e più potente. Il device presenta infatti processori Intel Core Ultra, RAM fino al 62% più veloce e altri aggiornamenti. Il mini PC Meerkat ora viene fornito con il processore Intel Core Ultra 7 125H con fino a 4,5 GHz e 14 core o 16 core. In alternativa, è disponibile con il processore Intel Core Ultra 7 155H con fino a 4,8 GHz e 16 core e grafica Intel ARC integrata, oltre a fino a 96 GB di RAM DDR5 5600 MHz dual-channel e fino a 16 TB di storage M.2 PCIe Gen4 NVMe. Per quanto riguarda la connettività, Meerkat ora è dotato di Wi-Fi 6E 802.11ax wireless e Bluetooth 5.3. Vi sono poi due porte Intel 2.5 Gigabit LAN, una porta USB 3.2 Gen2 Type-A, una porta USB4/ThunderboltTM 4 che supporta l’uscita display DisplayPort 2.1, una porta USB3.2 Gen2x2 Type-C che supporta l’uscita display DisplayPort 1.4a, due porte HDMI 2.1 e due porte USB 3.2 Gen2 Type-A.

System76: nuovo device include anche Open Firmware

Meerkat di System76 supporta anche la connessione di quattro display, così come la connessione di cuffie e microfono. Oltre a ciò, Meerkat di System76 ora è dotato anche del System76 Open Firmware basato su Coreboot per un avvio più rapido e sicuro. Come affermato dal produttore stesso: “System76 Open Firmware fa il suo debutto su Meerkat, offrendo tempi di avvio rapidi e una sicurezza più rigorosa. System76 Open Firmware è alimentato da coreboot leggero, un progetto popolare per la sua reputazione di firmware open source e per la riduzione al minimo della vulnerabilità“.

Come con tutti i device di System76, Meerkat può essere configurato per essere preinstallato con la distribuzione Pop!_OS Linux 22.04 LTS. Lo stesso vale per l’ambiente desktop COSMIC basato su GNOME, oppure con i sistemi operativi Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) o Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Meerkat è già disponibile a partire da 799,00 dollari per la variante con CPU Intel Core di decima generazione. La variante con CPU Intel Core di undicesima generazione ha un prezzo di 548,00 dollari. Infine, la variante con CPU Intel Core di decima generazione ha un costo di 598,00 dollari. Il mini PC Linux Meerkat è configurabile e acquistabile dal sito web ufficiale.