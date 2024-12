System76: ufficiale nuovo laptop Pangolin Linux basato su AMD

Il fornitore di hardware Linux System76 ha annunciato la disponibilità di una nuova versione del laptop Pangolin Linux-powered con componenti aggiornati. Sono passati dieci mesi da quando il laptop Pangolin solo AMD ha ricevuto un aggiornamento, a febbraio 2023. La versione appena annunciata del laptop Pangolin di System76 è dotata di un processore AMD Ryzen 8945HS con 8 core e 16 thread. Presenta anche una scheda grafica integrata AMD Radeon 780M. Il laptop Linux ora è dotato di un display da 16 pollici 2K (2560×1600) con finitura opaca con un aspect ratio di 16:10. Include anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, fino a 96 GB di RAM DDR5 5600 MHz e fino a 16 TB di storage M.2 PCIe Gen 4 NVMe.

System76: le specifiche del nuovo dispositivo Pangolin

Il Pangolin di System76 con processore AMD è dotato di un corpo interamente in alluminio. Offe anche una ricarica USB-C e una batteria agli ioni di litio da 57,75 Wh che promette fino a 6 ore di autonomia. Vi è poi un touchpad multitouch a due pulsanti, una tastiera retroilluminata monocolore e una webcam da 2,0 MP 1080p. Per quanto riguarda la privacy, sono presenti degli interruttori di spegnimento per il microfono e la webcam. Per quanto riguarda la connettività, il nuovo laptop Pangolin è dotato di Wi-Fi 6E wireless, Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.2. Include poi HDMI 2.0 con supporto DisplayPort 1.4, una porta USB 4.0 Type-C, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, tre porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, un jack combinato cuffie/microfono da 3,5 mm e un lettore di schede micro SD.

Come tutti i laptop basati su Linux di System76, il nuovo laptop Pangolin è preinstallato con la distribuzione Pop!_OS con Linux 22.04 LTS. Questa è realizzata internamente da System76 con l’ambiente desktop COSMIC basato su GNOME e crittografia completa del disco. Gli utenti possono già preordinare subito il nuovo laptop dallo store online di System76 a partire da soli 1.299 dollari per la configurazione base con 16 GB di RAM, 500 GB di storage SSD PCIe4 M.2 e 1 anno di garanzia.