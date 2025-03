SystemRescue 12: arriva release con supporto Bcachefs

SystemRescue, una distribuzione Linux leggera basata su Arch progettata come un potente toolkit per il recupero dati, la riparazione del sistema e la gestione del disco, ha appena rilasciato la sua ultima versione stabile, ovvero SystemRescue 12. Tra le novità più importanti di questa nuova edizione vi è un importante aggiornamento di Linux LTS. Il kernel passerà infatti alla versione 6.12.19. L’update di SystemRescue include anche l’ultima versione dell’ambiente desktop Xfce, ovvero la 4.20. Quest’ultima è dotata di utili strumenti da riga di comando e GUI come GParted, cfdisk, fdisk, Grsync, GSmartControl, LSHW, Timeshift e non solo. In questo modo, gli utenti saranno in grado di eseguire il backup del sistema o riparare i danni in caso dovessero presentarsi eventuali problemi.

La più grande novità di questa release è però l’introduzione del supporto nativo per Bcachefs. Ciò include il modulo kernel necessario, gli strumenti del file system e l’integrazione in GParted. In particolare, si tratta di un file system copy-on-write di nuova generazione con funzionalità moderne come checksum dei dati e snapshot

SystemRescue 12: tutti gli aggiornamenti della nuova release

Le novità di questo toolkit live basato su Arch Linux non sono però terminate. Con SystemRescue 12, gli sviluppatori hanno infatti implementato una soluzione alternativa per prevenire potenziali problemi di visualizzazione che potrebbero influire su GRUB. Inoltre, diverse utility disco sono state ottimizzate per offrire una migliore esperienza utente. Più specificamente, il gestore delle partizioni GParted è stato ora aggiornato alla versione 1.7, nwipe, un programma che cancella in modo sicuro tutto il contenuto dei dischi a 0.38, e dump è stato aggiornato a 0.4b49. Per maggiori informazioni su questo aggiornamento minore, è possibile consultare il changelog completo con tutte le modifiche della nuova versione. Per chi fosse interessato, le immagini ISO di installazione sono già disponibili sul sito ufficiale del progetto.