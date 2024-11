Tails 6.10 include aggiornamenti per Tor Browser e Thunderbird

Tails ha recentemente lanciato la versione 6.10, apportando alcuni aggiornamenti e miglioramenti notevoli alla nota distribuzione Linux incentrata sulla privacy. La nuova release Tails 6.10 include aggiornamenti per alcuni software chiave. Tra questi vi è il celebre Tor Browser, fondamentale per permettere a Tails di proteggere la privacy degli utenti. Con la nuova distribuzione, il browser stato aggiornato alla versione 14.0.3. Questo aggiornamento garantisce anche che gli utenti continuino a beneficiare delle ultime patch di sicurezza e dei miglioramenti all’esperienza di navigazione. Inoltre, Thunderbird, il client di posta elettronica in bundle con Tails, è stato aggiornato dalla versione 115.16.0 alla v. 128.4.3.

Naturalmente, questa release non riguarda solo gli aggiornamenti. La versione Tails 6.10 offre anche diverse e importanti correzioni di bug. Ad esempio, il supporto per gli hardware wallet Trezor è stato ripristinato in Electrum. Gli utenti che si affidano a Electrum per gestire le loro criptovalute saranno lieti di sapere che i loro wallet Trezor sono di nuovo completamente funzionanti. Inoltre, Tails 6.10 risolve un bug che impediva al desktop Tails di aprirsi con configurazioni di memoria inferiori. Con questa correzione, gli utenti che lavorano su sistemi con RAM limitata possono di nuovo godere di un’esperienza Tails fluida. Infine, la raccolta dei dati di telemetria è stata disattivata in Thunderbird. Ciò rafforza l’impegno di Tails nei confronti della privacy, assicurando che i dati degli utenti non vengano condivisi inavvertitamente con terze parti.

Gli utenti che stanno attualmente utilizzando Tails 6.0 o versione successiva, possono sfruttare l’aggiornamento automatico per passare alla versione 6.10. Tuttavia, se un update automatico fallisce o Tails non si avvia correttamente in seguito, è possibile risolvere il tutto effettuando un aggiornamento manuale. Chiunque sia interessato ai dettagli tecnici e all’elenco completo delle modifiche può fare riferimento all’annuncio di rilascio pubblicato sul sito ufficiale di Tails.