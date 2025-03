Tails 6.13 rilasciato ufficialmente con rilevamento Wi-Fi migliorato

Tails Project ha annunciato il rilascio del nuovo update della sua distribuzione Linux incentrata sulla privacy, Tails 6.13. Questa versione introduce diversi miglioramenti e correzioni che mirano a rendere l’esperienza degli utenti più affidabile e intuitiva. Tra le aggiunte più degne di nota c’è una nuova funzionalità che aiuta a rilevare problemi con l’hardware Wi-Fi. Alla luce di ciò, ora, se Tails non rileva hardware wireless, gli utenti vedranno un chiaro messaggio di avviso: “Nessun hardware Wi-Fi rilevato“.

Tails 6.13: i bug corretti nella nuova versione

Tra gli altri aggiornamenti, Tails 6.13 viene fornito con Tor Browser 14.0.7 e aggiorna il client Tor a 0.4.8.14. Oltre a ciò, questa versione risolve anche alcuni fastidiosi problemi in cui gli utenti potrebbero essersi imbattuti. In primis il sistema operativo ora rileva i problemi di partizionamento anche quando Tails viene avviato per la prima volta. Questa correzione impedisce errori durante la creazione di un nuovo Persistent Storage su una nuova chiavetta USB Tails. Inoltre, Tails 6.13 ha introdotto pulsanti di installazione software aggiuntivi. In precedenza, gli utenti riscontravano pulsanti “Configura” e “Mostra registro” non reattivi durante l’installazione di software aggiuntivo. Tails 6.13 corregge questi problemi, permettendo agli utenti di ricevere notifiche chiare, come “L’installazione del tuo software aggiuntivo non è riuscita“, e di poter quindi agire facilmente su di esse.

Per un elenco completo delle modifiche, è possibile consultare il changelog ufficiale o fare riferimento all’annuncio di rilascio. Gli utenti che stanno attualmente eseguendo Tails 6.0 o versione successiva, possono eseguire l’aggiornamento automatico alla versione Tails 6.13. Se quest’ultimo non dovesse avviarsi correttamente, si consiglia di eseguire un aggiornamento manuale.

I nuovi utenti o coloro che desiderano eseguire una nuova installazione senza preservare il proprio Persistent Storage, puoi seguire le istruzioni di installazione per Windows, macOS e Linux sul sito web del progetto. È comunque bene presente che, se si scegli una nuova installazione, lo spazio di archiviazione persistente sulla propria vecchia chiavetta USB Tails andrà perso.