TeamGroup lancia la RAM DDR5 da 128 GB per l'Intelligenza Artificiale

La memoria RAM è diventata una componente sempre più strategica per chi lavora con modelli di Intelligenza Artificiale, elaborazioni grafiche complesse e applicazioni professionali.

In questo scenario, TEAMGROUP propone una nuova soluzione destinata a chi desidera eseguire carichi di lavoro impegnativi direttamente sul proprio computer. Il prodotto appartiene alla famiglia T-CREATE EXPERT Ai CQDIMM e combina un’elevata capacità con caratteristiche tecniche pensate per le workstation moderne.

La presentazione arriva mentre il costo dei componenti rappresenta una preoccupazione concreta per chi deve aggiornare il proprio hardware. Resta però da capire se questa proposta riuscirà a trovare spazio oltre una nicchia di professionisti, considerando i vincoli economici e la necessità di piattaforme compatibili.

TEAMGROUP punta su capacità e velocità per l’AI

La caratteristica distintiva della nuova memoria è la capacità di concentrare un quantitativo elevato di RAM in un singolo modulo, una soluzione interessante per chi vuole ampliare le risorse disponibili senza occupare tutti gli slot della scheda madre. Secondo le specifiche diffuse dal produttore, il componente raggiunge una velocità di trasferimento di 8.000 MT/s, operando alla tensione standard di 1,1 volt senza ricorrere all’overclocking.

Per ottenere questo risultato, TEAMGROUP utilizza un driver di clock indipendente e una tecnologia proprietaria di verifica della selezione dei circuiti integrati. Il progetto integra inoltre un dissipatore in lega di alluminio con una struttura perforata, studiata per favorire la dispersione del calore durante le sessioni di elaborazione prolungate.

Il produttore ha ricevuto il GOOD DESIGN AWARD giapponese per il progetto, riconoscimento che valorizza anche gli aspetti progettuali del dispositivo. L’obiettivo dichiarato è rispondere alle esigenze di sviluppatori AI, animatori tridimensionali e creatori di contenuti che gestiscono applicazioni particolarmente esigenti. La possibilità di installare due moduli compatibili permette di raggiungere una capacità complessiva di 256 GB, utile per configurazioni orientate all’elaborazione locale.

Prezzo e compatibilità restano le incognite principali

Nonostante le caratteristiche promettenti, il costo rappresenta il principale interrogativo per chi sta valutando un acquisto. TEAMGROUP non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale né la data di disponibilità commerciale del nuovo prodotto.

Il mercato offre già un riferimento significativo: un kit DDR5 della stessa famiglia, composto da due moduli per una capacità complessiva equivalente, viene proposto da B&H Photo Video a 2.339,99 dollari. Si tratta però di un prodotto differente, quindi il valore non permette di stabilire direttamente quanto costerà la nuova memoria.

Anche la compatibilità merita attenzione. Prima di pianificare un aggiornamento, sarà necessario verificare che scheda madre, processore e firmware supportino questo specifico formato di memoria. La presenza di caratteristiche avanzate, infatti, non garantisce che il componente possa funzionare correttamente su qualsiasi computer desktop.

Sul piano delle prestazioni, una maggiore capacità può fare la differenza quando le applicazioni esauriscono la RAM disponibile e devono ricorrere a risorse più lente. Non significa, tuttavia, che ogni programma diventi automaticamente più rapido: il risultato dipende dal carico di lavoro e dagli altri componenti del sistema. Inoltre, senza benchmark indipendenti, non è ancora possibile quantificare i vantaggi concreti rispetto alle alternative.