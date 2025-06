L’ultima versione di Telegram , disponibile da poche ore, migliora ulteriormente l’app di messaggistica istantanea, introducendo una serie di funzionalità innovative progettate per migliorare l’esperienza utente e ottimizzare la comunicazione digitale. Questo aggiornamento non solo potenzia l’interfaccia dell’app, ma introduce anche strumenti avanzati che promettono di ridefinire le interazioni tra utenti e canali.

Aggiornamento Telegram: le novità

Una delle novità più significative è rappresentata dai messaggi diretti ai canali. Questa funzione consente agli utenti di contattare direttamente i creatori e gli amministratori senza dover condividere informazioni personali, garantendo così una maggiore tutela della privacy. Inoltre, i gestori dei canali possono ora impostare tariffe per i messaggi diretti, un’opzione che permette ai creator di monetizzare ulteriormente il canale.

Per migliorare la gestione delle conversazioni nei gruppi, Telegram ha introdotto i topic organizzati a schede. Questo sistema consente agli utenti di navigare rapidamente tra diverse discussioni con un semplice tocco, semplificando notevolmente la gestione delle chat multiple. La funzione è attivabile direttamente dalle impostazioni del gruppo, rendendo più fluida l’organizzazione delle conversazioni.

Un’altra aggiunta rilevante riguarda l’editing dei messaggi vocali. Gli utenti possono ora ritagliare le registrazioni, eliminando la necessità di rifare interamente un messaggio in caso di errori. Questo strumento di ritaglio si rivela particolarmente utile per chi utilizza frequentemente i messaggi vocali per comunicare.

In ambito visivo, Telegram ha introdotto una nuova opzione per inviare foto HD. Questa funzione permette di quadruplicare la risoluzione delle immagini rispetto allo standard, mantenendo le dimensioni del file sotto i 0,5 MB. L’opzione è facilmente accessibile sia dall’editor foto che dal menu degli allegati, offrendo un’esperienza di condivisione di contenuti visivi di qualità superiore.

Per gli utenti iOS, è ora possibile condividere contenuti multimediali direttamente nelle storie da altre applicazioni, semplificando il processo di pubblicazione. Inoltre, i sondaggi sono stati potenziati, consentendo di includere fino a 12 opzioni e di salvarli nei messaggi personali per utilizzi futuri.

Come aggiornare Telegram

Come la maggior parte delle applicazioni per Android e iOS, anche Telegram quasi sempre si aggiorna da solo, in background e senza che l’utente debba far nulla. Per chi volesse aggiornare l’app di messaggistica manualmente, però, c’è sempre la possibilità di aprire l’App Store (su iPhone) o il Play Store (su Android) e andare sulla pagina di Telegram.

Qui, se l’app disponibile è più recente di quella installata sullo smartphone, verrà visualizzato il pulsante “Aggiorna“. Basterà premerlo per scaricare e installare l’ultima versione disponibile di Telegram, con tutte le novità.