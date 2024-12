Telegram invaso dalle truffe phishing: i consigli per non caderci

Le truffe sono sempre in agguato ed è per questo che bisogna restare vigili per quanto riguarda ogni movimento che si compie sul web o all’interno di ogni applicazione legata ad esso. Negli ultimi mesi ad esempio, Telegram sarebbe diventato terreno fertile per i truffatori.

Questi sfruttano la popolarità dell’app di messaggistica per mettere in atto truffe legate a Telegram Premium. L’abbonamento in questione è a pagamento ed offre vantaggi esclusivi, come ad esempio download più veloci e adesivi premium, ma è anche una delle esche preferite dai cybercriminali.

Come funzionano le truffe su Telegram

Una delle strategie più comuni è il phishing. Gli utenti ricevono messaggi che sembrano provenire da un contatto fidato. Messaggi di questo tipo sono pericolosi siccome parlano di presunti regali, come un abbonamento a Telegram Premium, con un link per riscattarlo. Cliccando sul collegamento in questione, però, l’utente viene indirizzato a una pagina fraudolenta dove gli viene chiesto di inserire le credenziali di accesso.

Altre varianti includono falsi giveaway pubblicizzati via email o social media, che portano a siti truffaldini, oppure download di file Apk o archivi Zip che si spacciano per versioni “Premium” di Telegram. In realtà, questi file contengono malware progettati per compromettere i dispositivi.

Come difendersi

Ecco alcune precauzioni utili per evitare di cadere in queste trappole: