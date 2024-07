Giugno si è concluso con un importante aggiornamento di Telegram. L’app di messaggistica istantanea che rivaleggia con WhatsApp (ma per molti è nettamente superiore in ogni sua funzione), ora presenta una nuova modalità per minimizzare le mini app, migliora l’esperienza d’interazione con le store e introduce una novità pensata per aiutare i creator a monetizzare tramite i canali da loro gestiti.

Le ultime novità di Telegram

La prima novità riguarda la possibilità di ridurre le mini app (utilizzate da oltre 500 milioni di utenti a livello globale) in una barra nella parte inferiore del display del dispositivo in uso. In questo modo, spiega l’azienda, è possibile rispondere ai messaggi o aprire altre mini app senza per dover chiudere quella in uso e dover aspettare che si carichi di nuovo.

Per quanto riguarda invece i creator, da questo momento è possibile accettare le Stelle Telegram come metodo di pagamento per lo sblocco di contenuti a pagamento sui loro canali. I creator possono poi utilizzare le stelle per reclamare ricompense in criptovalute Toncoin o per pubblicizzare il loro canale e raggiungere ancora più utenti.

Passando alle storie, toccando un hashtag inserito in una didascalia è possibile sfogliare tutte le storie pubbliche che ripropongono quello stesso tag. Questa si presenta come un’ottima soluzione per scoprire nuovi contenuti su temi di attualità, ma anche hobby, passioni e mete turistiche da visitare.

A proposito di vacanze, gli utenti possono ora aggiungere un tag di posizione alla loro storia per indicare agli utenti dove raggiungerli o per fornire consigli su un museo da visitare o un ristorante assolutamente da provare. Anche in questo caso, la novità riguarda unicamente le storie pubbliche, quelle private invece sono totalmente escluse dai risultati di ricerca.

Telegram è un’applicazione gratuita che può essere scaricata gratuitamente su iPhone, iPad, Mac, smartphone e tablet Android e PC Windows.