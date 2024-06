WhatsApp: arrivano le risposte rapide ai messaggi video

WhatsApp, rivestendo il ruolo di app più popolare per quanto riguarda il mondo della messaggistica istantanea, continua a migliorare ed aumentare le sue funzionalità. Lo scopo è quello di migliorare l’esperienza dell’utente. Nel suo ultimo aggiornamento beta per Android, più precisamente con la versione 2.24.14.5, WhatsApp ha scelto di introdurre una nuova comodità. È infatti arrivata una scorciatoia che semplifica il processo di risposta ai videomessaggi. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso una comunicazione lato video più fluida e intuitiva all’interno dell’app.

Questa novità appare come un piccolo pulsante direttamente accanto ai messaggi video inviati nelle chat.

WhatsApp: adesso rispondere ai messaggi video è molto più semplice, ecco come si fa

Quando si parla di messaggi video, si intendono quelli che si registrano rapidamente facendo stipe verso l’altro dal collegamento alla fotocamera di fianco alla barra di digitazione dei messaggi, proprio vicino al microfono per le note audio. Toccando questa nuova scorciatoia, si apre immediatamente la possibilità di rispondere con un nuovo messaggio video. In questo modo gli utenti possono creare e inviare la propria risposta video senza passaggi aggiuntivi. Optando per questa nuova soluzione, WhatsApp ha semplificato il procedimento, rendendolo meno macchinoso.

Sebbene questa funzionalità sia attualmente disponibile solo ed unicamente per i beta tester, si prevede che ben presto sarà disponibile per tutti gli utenti. WhatsApp negli ultimi mesi ha migliorato sensibilmente le sue funzionalità di messaggistica video e questo aggiornamento è l’ennesimo esempio dei suoi sforzi atti a migliorare anche l’esperienza utente.

Per gli utenti che si scambiano spesso videomessaggi, questa nuova scorciatoia sarà senza dubbio un’aggiunta congeniale a quel tipo di utilizzo. Questa infatti, non solo semplifica il processo di risposta, ma incoraggia anche gli utenti a tenere conversazioni più spontanee e dinamiche. Tale intervento si è reso necessario siccome fino ad oggi gli utenti sono risultati molto restii ad usare la funzione dei videomessaggi.