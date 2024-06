WhatsApp: gli utenti potranno finalmente chiamare i numeri non salvati in rubrica

WhatsApp è certamente una delle app di messaggistica più popolari e utilizzate al mondo, se non quella più presa in considerazione in assoluto, Più in particolare la piattaforma colorata di verde è maggiormente diffusa tra gli utenti Android. Tuttavia, c’è una sorta di problema di vecchia data che riguarda proprio l’app: gli utenti non sono infatti liberi di effettuare chiamate dall’app senza prima salvare i numeri di telefono nella loro rubrica.

Ora, nel tentativo di migliorare l’esperienza d’uso e le funzionalità dell’app, WhatsApp sta finalmente introducendo un dialer per le chiamate nell’app, così da poter comporre numeri di telefono liberamente.

WhatsApp: finalmente gli utenti potranno chiamare un numero anche se non è memorizzato in rubrica

Secondo alcune informazioni recenti riportate dal noto portale WABetaInfo, la novità sarebbe effettiva. Questa, disponibile solo per alcuni utenti, consentirebbe la possibilità di avere un pulsante di chiamata mobile nella scheda riservata appunto alle chiamate. Questo pulsante consente agli utenti di comporre un numero non salvato e di effettuare una chiamata tramite WhatsApp. Gli utenti potranno anche salvare il numero non memorizzato come nuovo contatto o aggiungerlo a una scheda contatto esistente. In alternativa, gli utenti possono anche scegliere di inviare un messaggio invece di effettuare una chiamata dopo aver composto il numero: per rendere più semplice questa operazione è stata aggiunta infatti una scorciatoia alla schermata di composizione del numero. Si tratta attualmente di una funzione limitata, quindi è disponibile solo per alcuni beta tester che provvederanno ad aggiornare alla versione 2.24.13.17.

Questa è solo una delle tante novità che WhatsApp sta attualmente testando. La versione 2.24.12.2, ad esempio, ha implementato una funzionalità di anteprima riservata agli aggiornamenti di stato, anche questa solo per alcuni beta tester. La feature in questione consente di visualizzare le storie di stato in un layout orizzontale, consentendo agli utenti di vedere uno stato senza doverlo aprire.