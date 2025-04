Un esperimento condotto in segreto da un team dell’Università di Zurigo ha scatenato un acceso dibattito su Reddit, generando polemiche etiche e con potenziali risvolti legali.

Il progetto, rivelato dai moderatori del popolare forum r/changemyview, prevedeva l’uso di commenti generati dall’Intelligenza Artificiale per testare la capacità persuasiva dei modelli linguistici avanzati. Gli account, gestiti dai ricercatori, si presentavano con identità fittizie, tra cui profili di vittime di aggressioni o membri di minoranze etniche, per simulare opinioni provocatorie e personalizzate. Questa manipolazione ha portato a un’ondata di indignazione tra gli utenti della piattaforma.

Secondo i dettagli resi noti, l’esperimento non è stato dichiarato agli utenti coinvolti, violando le regole di trasparenza della piattaforma. I ricercatori hanno utilizzato dati estratti dai profili degli utenti per adattare le risposte generate dall’AI, una pratica che Reddit ha condannato fermamente.

Il responsabile legale della piattaforma ha definito l’iniziativa “profondamente sbagliata sia moralmente che legalmente“, procedendo con il ban di tutti gli account collegati al progetto e minacciando azioni legali contro l’ateneo svizzero.

Reddit minaccia azioni legali contro l’Università di Zurigo: cosa sta succedendo?

Come risposta immediata, Reddit ha annunciato l’implementazione di sistemi più avanzati per individuare contenuti generati artificialmente, un passo necessario per preservare l’integrità della piattaforma.

I moderatori di r/changemyview, un forum noto per il confronto su temi controversi, hanno criticato aspramente l’esperimento, sostenendo che simili studi potrebbero essere condotti senza ingannare i partecipanti. La mancanza di consenso informato è stata indicata come un punto critico, sollevando interrogativi fondamentali sull’etica AI in contesti pubblici.

Da parte loro, i ricercatori hanno difeso l’iniziativa, affermando che il progetto aveva ottenuto l’approvazione del comitato etico universitario. Secondo il team, l’obiettivo dello studio era sviluppare strumenti di protezione contro manipolazioni digitali più pericolose. Tuttavia, queste giustificazioni sono state respinte dai moderatori della piattaforma, che hanno sottolineato l’importanza di rispettare i diritti individuali degli utenti durante la ricerca.

Questa controversia evidenzia l’urgenza di stabilire protocolli etici chiari per l’utilizzo dell’AI. Con l’espansione di tale tecnologia in diversi ambiti, è essenziale bilanciare il progresso scientifico con il rispetto delle norme etiche e dei diritti degli individui. La trasparenza e il consenso informato dovrebbero essere pilastri fondamentali in qualsiasi progetto che coinvolga interazioni umane, specialmente in spazi pubblici come Reddit, dove la fiducia degli utenti risulta cruciale.