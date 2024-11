Test di YouTube per remix musicali realizzati tramite AI

YouTube sta collaudando una nuova funzione che potrebbe presto permettere ai creator di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per intervenire sulle canzoni con licenza per remixare le stesse e poter utilizzare il risultato ottenuto nelle loro clip.

In queste ore, un piccolo gruppo di youtuber sta testando la funzionalità, attraverso prompt che delineano attraverso il testo come dovrebbe essere effettuato il remix. Con questo input, l’AI dovrebbe poi proporre una clip della durata massima di 30 secondi, ideale come sottofondo per uno Short.

Come sottolineato da YouTube, le colonne sonore remixate riporteranno una dicitura che assicura l’attribuzione al brano originale, oltre a un’etichettatura che segnala l’utilizzo di AI per la creazione del contenuto audio.

Remix musicali e AI su YouTube: la soluzione ideale per chi crea Short

Lo strumento in questione non è altro che un’estensione di Dream Track. Questo permette ai creator di generare canzoni con voci generate dall’AI, basandosi su artisti che hanno accettato di partecipare al progetto (tra i tanti nomi si parla di Demi Lovato, John Legend, Charlie Puth e tanti altri).

Il progetto Dream Track si pone l’obiettivo di fornire un punto d’incontro tra AI e artisti, con l’utilizzo di musica coperta dai diritti d’autore in modo da soddisfare entrambe le parti chiamate in causa. Al momento attuale non è dato sapere con precisione quali siano le etichette musicali che hanno aderito alla proposta di YouTube.

La piattaforma di streaming video si sta dimostrando particolarmente attenta a questa nuova tecnologia. Giusto qualche settimana fa, per esempio, la stessa ha introdotto un sistema che adotta l’AI per il recupero di account in caso di furto dell’account da parte di cybercriminali.