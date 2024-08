YouTube: nuovo chatbot IA per aiutare creator in caso di hacking del canale

YouTube ha annunciato una nuova funzione legata all’Intelligenza Artificiale molto utile per i creator e gli utenti comuni. Stiamo parlando di un chatbot IA in grado di assistere chi è stato vittima di hacking e ha perso il controllo sul proprio account.

Nella presentazione YouTube ha parlato di un vero e proprio “Strumento per la risoluzione dei problemi“, accessibile attraverso il Centro assistenza di YouTube. Il chatbot dovrebbe agire ponendo una serie di domande alla vittima dell’hacking, fornendo poi aiuto durante la fase di recupero o di annullamento delle modifiche apportate ai canali.

Allo stato attuale in progetto sembra ancora in fase di test, con un numero molto ristretto di creator che sta provando con mano le sue potenzialità. Inoltre, il chatbot sembra essere disponibile solo in lingua inglese. Nonostante questi limiti, in caso di test positivi, presto tale funzione potrebbe disponibile a tutti gli youtuber.

Hacking dei canali YouTube: un chatbot IA può essere sufficiente a evitare disastri?

Il sito The Verge ha già potuto mettere mano sul chatbot in questione, confermando che si tratta di un servizio di assistenza negli standard, in linea con altri strumenti simili già presenti online.

Nonostante ciò, come evidenziano gli esperti, tutto ciò non risolve il principale problema segnalato dai creator. In caso di hacking di un canale YouTube o problemi simili, l’assistenza della piattaforma è pressoché irraggiungibile.

La facoltà di prendere contatto con personale YouTube è in genere un privilegio solo dei più grandi creator, mentre gli account di medie-piccole dimensioni sono praticamente abbandonati a sé stessi. In questo contesto, un chatbot IA può essere di aiuto ma solo in alcuni casi.

D’altro canto YouTube si sta dimostrando una piattaforma molto più pericolosa di quanto si possa pensare. Alcuni canali, attirando utenti promettendo giochi contraffatti, nel recente passato hanno diffuso malware tra i frequentatori del sito.