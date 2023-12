Test Ielts, con British Council imparare l'inglese è certificato e conveniente

Stai cercando una strada comoda e conveniente per superare il test Ielts? British Council in questi giorni ti dà una mano da stringere al volo. La british school, infatti, offre la preparazione al test con uno sconto del 15%.

La preparazione al test è on line, disponibile h24 e 7 giorni su 7 ed è possibile effettuarla sia all’interno di una classe che in sessioni provate. Gli insegnanti hanno collaborato alla realizzazione dello Ielts, presentandosi dunque come mentori di assoluta eccellenza.

Test Ielts: scegli British Council

IELTS è l’acronimo di International English Language Testing System ed è un test di inglese standardizzato utilizzato per valutare le competenze linguistiche di coloro che desiderano studiare o lavorare in un paese di lingua inglese. Lo IELTS è riconosciuto da università, college, datori di lavoro e governi di tutto il mondo ed è composto da quattro sezioni: ascolto, lettura, scrittura, parlato.

Il punteggio varia da 0 a 9: British Council ti consente di avvicinare il tuo punteggio target in maniera facile e comoda. La scuola di inglese, tra le più note al mondo, ti consente di:

Preparare per la formazione accademica o generale IELTS

Migliorare le competenze relative al test per tutte le sue sezioni: ascolto, lettura, scrittura e conversazione

Imparare la grammatica e i vocaboli utili

Acquisire consapevolezza del test: scopri il formato del test e i diversi tipi di domande

Sviluppare strategie per completare il test nel migliore dei modi

Ottenere sia suggerimenti che acquisire tecniche efficaci per aiutarti a ottenere risultati migliori

4 motivi per accedere all’offerta

Riconoscimento internazionale: il British Council è un’organizzazione rispettata a livello internazionale, e i suoi esami sono riconosciuti da università, college, datori di lavoro e governi di tutto il mondo.

il British Council è un’organizzazione rispettata a livello internazionale, e i suoi esami sono riconosciuti da università, college, datori di lavoro e governi di tutto il mondo. Qualità dell’insegnamento: I corsi di preparazione allo IELTS sono tenuti da insegnanti qualificati ed esperti che utilizzano metodologie di insegnamento innovative.

I corsi di preparazione allo IELTS sono tenuti da insegnanti qualificati ed esperti che utilizzano metodologie di insegnamento innovative. Materiali didattici: Il British Council offre una vasta gamma di materiali didattici

Il British Council offre una vasta gamma di materiali didattici Accessibilità: Il corso di preparazione è on line e disponibile sempre

Scegli il corso IELTS più adatto a te. Decidi il tuo programma, l’insegnante, il tipo di lezioni e il focus sulla lingua. Preparati per lo IELTS e sii calmo e fiducioso nel giorno del test.

