Thermal throttling su Apple Silicon: come monitorare le prestazioni in tempo reale

Negli ultimi anni, i Mac basati su SoC Apple Silicon hanno ridefinito il concetto di efficienza e prestazioni. Tuttavia, anche i chip M1, M2, M3 e M4 possono essere soggetti a thermal throttling, ossia a una riduzione automatica delle prestazioni per evitare il surriscaldamento. Uno sviluppatore indipendente ha affrontato il problema e sviluppato MacThrottle, un’app per monitorare in tempo reale lo stato termico dei Mac senza privilegi di root.

Il problema del thermal throttling sui Mac

Un dispositivo come il MacBook Air M2 ha prestazioni eccellenti, ma sotto carichi pesanti e con un monitor 4K a 120 Hz, non è infrequente notare rallentamenti improvvisi. L’assenza di ventole lo rende silenzioso, quindi l’attivazione del thermal throttling si percepisce solo osservando:

CPU al 100% di utilizzo.

Consumo energetico in calo (misurato in Watt)

Frequenza dei core performance che scende, nonostante l’utilizzo massimo.

Sono segnali spia dell’abilitazione del thermal throttling, meccanismo che protegge il chip dal surriscaldamento.

Metodi per rilevare lo stato termico

Apple fornisce diverse API per conoscere lo stato termico dei suoi dispositivi Mac:

ProcessInfo.thermalState : parte della Foundation API, restituisce uno stato tra nominal , fair , serious , critical . Tuttavia, la granularità è limitata: molti livelli di throttling risultano raggruppati nello stato fair , rendendo difficile capire quando la CPU stia realmente riducendo le prestazioni .

: parte della Foundation API, restituisce uno stato tra , , , . Tuttavia, la granularità è limitata: molti livelli di throttling risultano raggruppati nello stato , rendendo difficile capire quando la CPU stia realmente . powermetrics : strumento da terminale , più preciso, ma richiede root . Restituisce livelli di pressione termica più dettagliati: nominal , moderate , heavy , trapping , sleeping . Sotto stress, ad esempio con stress-ng --cpu 0 -t 600 , si vede chiaramente la progressione dei livelli termici.

: strumento da , più preciso, ma richiede . Restituisce livelli di pressione termica più dettagliati: , , , , . Sotto stress, ad esempio con , si vede chiaramente la progressione dei livelli termici. notifyd e OSThermalNotification : lo sviluppatore di MacThrottle la definisce una scoperta cruciale. macOS pubblica le informazioni termiche tramite il sistema di notifiche Darwin, accessibile senza privilegi di root attraverso l’evento com.apple.system.thermalpressurelevel . I livelli corrispondono a quelli di powermetrics , consentendo un monitoraggio preciso senza script complessi o accesso amministrativo.

Cos’è e come funziona l’app MacThrottle

Il progetto MacThrottle nasce dalla necessità di capire cosa succede quando un Mac basato su chip Apple Silicon inizia a rallentare sotto carichi elevati. L’idea è semplice: fornire informazioni precise e in tempo reale sulla “pressione termica”, direttamente nella barra dei menu.

L’app è sviluppata come menu bar app in SwiftUI, garantendo un’interfaccia discreta ma sempre accessibile. Per ottenere i dati termici, inizialmente lo sviluppatore si era affidato a un helper con privilegi di root che eseguiva powermetrics in background e scriveva i risultati nella directory /tmp . Presto, però, ha scoperto che il sistema di notifiche Darwin fornisce lo stesso dato in modo diretto, preciso e senza bisogno di permessi elevati, semplificando notevolmente l’architettura.

MacThrottle include un grafico compatto che racconta la storia termica degli ultimi 10 minuti. I livelli termici sono codificati a colori: verde, giallo, arancione e rosso. Sul grafico si sovrappongono la temperatura di CPU e GPU e la percentuale di utilizzo delle ventole (quando presenti), con tooltip interattivi che permettono di esplorare i valori passati. Per garantire fluidità anche su display ad alta frequenza come 120 Hz, il rendering è opportunamente ottimizzato.

Il monitoraggio della temperatura combina due metodi complementari: l’accesso diretto ai sensori tramite SMC (System Management Controller), necessario per valori superiori ai 100°C, e un fallback tramite IOKit quando SMC non è disponibile. Ogni generazione di chip (M1, M2, M3, M4) ha chiavi differenti per CPU e GPU, che vengono gestite dinamicamente dal codice per garantire massima attendibilità su tutti i dispositivi.

MacThrottle supporta anche le notifiche macOS, avvisando l’utente in caso di stati critici o quando la temperatura torna “nei ranghi”.

In sintesi, MacThrottle dimostra che è possibile monitorare il thermal throttling di Apple Silicon in tempo reale senza compromessi sulla sicurezza e senza richiedere root. L’esperienza evidenzia due aspetti chiave: le API Apple ufficiali spesso semplificano i dati, ma un approccio creativo può restituire informazioni dettagliate; e anche i chip moderni, silenziosi e potenti, possono ridurre le prestazioni per protezione termica, rendendo strumenti di monitoraggio come MacThrottle indispensabili per chi vuole prestazioni ottimali e consapevolezza completa sul comportamento dell’hardware in uso.