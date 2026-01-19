Threads contro X: è arrivato finalmente il sorpasso?

La competizione tra i grandi player dei social network si gioca oggi su due campi distinti e complementari, con dinamiche che riflettono non solo preferenze tecnologiche ma anche strategie aziendali profonde. In questo scenario, Threads e X si contendono la leadership globale, ma lo fanno seguendo traiettorie opposte che raccontano molto sulle abitudini degli utenti e sulle evoluzioni del mercato digitale.

Se si osservano i dati più recenti, emerge un quadro sorprendente: la piattaforma di Meta ha superato il rivale negli accessi da dispositivi mobili, raggiungendo quota 141,5 milioni di utenti attivi giornalieri contro i 125 milioni registrati da X. Un sorpasso che segna una svolta epocale e che, secondo le rilevazioni di Similarweb aggiornate al 7 gennaio 2026, rappresenta il punto di arrivo di una crescita esponenziale avviata già a giugno 2025, quando gli utenti attivi giornalieri erano 115,1 milioni. In parallelo, X ha visto una flessione significativa, scendendo dai 132 milioni di utenti mobili attivi di giugno ai 125 milioni attuali.

Desktop e mobile: due universi totalmente diversi

Ma il panorama cambia radicalmente se si sposta lo sguardo sulle visite web da browser desktop. Qui la piattaforma di Elon Musk mantiene una posizione di forza: 145,4 milioni di accessi giornalieri contro gli appena 8,5 milioni di Threads.

Questo squilibrio rivela una verità spesso trascurata: le due piattaforme stanno conquistando pubblici diversi, con esigenze e comportamenti ben distinti. Da un lato, Meta attira gli utenti che prediligono la fruizione rapida e visiva tipica degli smartphone; dall’altro, X rimane la meta privilegiata per chi cerca informazione, approfondimento e discussione, spesso attraverso la comodità di uno schermo più grande e di una navigazione strutturata.

A fare la differenza, nel successo mobile di Threads, è stata la strategia di integrazione verticale messa in campo da Meta. L’ecosistema che unisce Instagram e Facebook ha abbattuto le barriere d’ingresso, consentendo una migrazione di massa verso la nuova piattaforma. I numeri sono eloquenti: 400 milioni di utenti attivi mensili ad agosto 2025 e 150 milioni di utenti attivi giornalieri a ottobre dello stesso anno. Questo risultato è il frutto di un sistema in cui la sinergia tra le diverse app del gruppo facilita la scoperta, la registrazione e la fidelizzazione, soprattutto tra le fasce più giovani e dinamiche del pubblico.

Per X, invece, il percorso si è fatto più accidentato. Le crisi reputazionali hanno minato la fiducia degli utenti e degli inserzionisti. In particolare, il caso Grok – l’Intelligenza Artificiale sviluppata internamente – ha scatenato polemiche a livello internazionale, soprattutto dopo la diffusione di immagini esplicite non consensuali. Le indagini aperte nel Regno Unito e nell’Unione Europea hanno alimentato le preoccupazioni su sicurezza e moderazione dei contenuti, elementi che oggi rappresentano fattori chiave per la lealtà e la permanenza degli utenti su una piattaforma social.