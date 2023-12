Oggi non è una giornata come le altre per Meta. No perché poche ore fa ha debuttato nei paesi dell’Unione Europea, anche l’Italia quindi, un nuovo social network. Si chiama Threads, e punta a rubare utenti a X, la piazza digitale di Elon Musk che stenta a raccogliere consensi.

Ma il lancio della nuova piattaforma al di fuori degli USA non è l’unica notizia degna di nota delle ultime ore. Mark Zuckeberg ha infatti annunciato che proprio per Threads è in fase di test l’integrazione con il fediverso, grazie al supporto del protocollo ActivityPub. Cosa significa questo? Che il social di risposta a X consentirà di interagire anche con i post che sono stati pubblicati su altre piattaforme, come Mastodon.

«In base al nostro progetto, Threads ti permetterà di comunicare con persone in altre piattaforme del fediverso che non sono di nostra proprietà né sotto il nostro controllo. Pertanto, il tuo profilo Threads può seguire ed essere seguito da persone che usano diversi server del fediverso», si legge nel documento di supporto.

Gli utenti vengono informati di questa novità anche durante la fase di creazione di un account Threads. Nell’avviso (di cui è riportato uno screen di seguito) si legge che le “versioni future” del social “supporteranno il nuovo tipo di social media network”.

Non ci sono dunque ulteriori dettagli su quando l’integrazione di Threads con ActivityPub andrà ufficialmente in porto. La redazione di 9to5mac fa poi notare che il test abilita solo la pubblicazione dal social di Meta a Mastodon, non viceversa. Con il supporto completo, invece, la situazione dovrebbe cambiare.