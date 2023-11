Threads di Meta: la notizia che tutti gli utenti stavano aspettando

In queste ore Threads è diventato nuovamente un argomento di tendenza, ma non per via di un decollo del traffico. Il social network di Meta – che è una sorta di risposta a X (ex Twitter) – richiede un account Instagram per essere utilizzato e, a breve, accoglierà una novità richiesta a gran voce dai suoi utilizzatori: la possibilità di cancellare l’account Threads senza dover obbligatoriamente eliminare anche quello della piattaforma per foto, video e storie.

L’opzione appena descritta sarà a breve disponibile in una nuova sezione chiamata “elimina o disattiva profilo”. L’annuncio è arrivato in via ufficiale da Adam Mosseri, a capo di Instagram. Il post è stato condiviso su Threads (ovviamente), di cui di seguito alleghiamo uno screenshot:

La divisione Instagram di Meta ha dunque mantenuto la promessa: ha dato ascolto agli utenti, ha esaminato diverse possibilità e, infine, ha annunciato la possibilità di eliminare solo l’account Threads.

In realtà Mosseri ha svelato anche un’altra novità, ovvero l’implementazione di una modalità per disattivare la visualizzazione dei post di Threads su Facebook e Instagram, gli altri due social di Meta. La feature è stata avvistata per la prima volta solo pochi giorni fa e a breve sarà disponibile per tutti gli utenti.

A proposito di utenti, il social network simil-Twitter non è ancora disponibile in Italia. La piattaforma ad oggi conta circa 100 milioni di utenti mensili (a detta di Mark Zuckerberg), un numero che dovrebbe aumentare in futuro. Sì perché non mancherebbe ormai molto al debutto anche nello stivale di Threads: la versione web è infatti già raggiungibile in Italia ed è anche correttamente localizzata.