Threads: Meta svela l'integrazione del social con il fediverso

Threads si sta preparando a raggiungere il fediverso, come annunciato giusto qualche ora fa da Meta nel corso della conferenza FediForum.

Stiamo parlando di un insieme di server federati, utilizzati per creare strutture complesse tra più blog, siti o social network. Pur essendo i siti indipendenti e ospitati su diversi hosting, questo comunicano tra loro, con il fediverso che diventa una sorta di “aggregatore” multipiattaforma. Il FediForum è un evento online che permette agli sviluppatori di mostrare ciò su cui stanno lavorando nel contesto del fediverso.

Come confermato da Peter Cottle di Meta, attraverso un breve video, anche il nuovo social della compagnia sembra pronto a sposare questa filosofia. L’integrazione offrirà agli utenti l’opportunità di condividere i propri post su diverse piattaforme tramite Threads, con possibilità d’accesso a un bacino d’utenza ancora più ampio.

Il video proposto in occasione del FediForum, lo stesso Cottle ha mostrato come sia possibile attivare una funzione chiamata fediverse sharing che, di fatto, permette la condivisione di contenuti andando oltre Threads.

Va comunque ricordato che l’integrazione di Threads con il fediverso è ancora parziale. Allo stato attuale, la funzione appena citata è in fase di test alfa.

Threads e fediverso: l’integrazione è ancora in fase alfa, ma le premesse sono buone

Di fatto, al momento un utente che condivide un contenuto in questo modo non può visualizzare le risposte al proprio post, potendo solo prendere visione dei Mi piace ottenuti.

Non solo: a quanto pare, Meta ha avvertito gli utenti che quando un utente decide di eliminare un post da Threads, questo non scomparirà anche dalle altre piattaforme collegate. Come affermato da Cottle, però, la compagnia è più che convinta di questa mossa e gli sviluppatori stanno lavorando duramente per un’implementazione adeguata.

Tra le diverse piattaforme che costituiscono il fediverso figura anche Mastodon, piattaforma di microblogging decentralizzata che sta raccogliendo grandi consensi tra gli utenti.