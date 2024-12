Threads sfida Bluesky con una ricerca più avanzata

La sfida tra Threads e Bluesky, i due concorrenti di X, si sta facendo sempre più serrata.

La piattaforma di Meta ha di recente annunciato un’interfaccia di ricerca migliorata che permette di ricercare post specifici, con tanto di filtri in base ai profili utente e a eventuali intervalli di date.

In questo senso, Threads si ispira alla ricerca avanzata di X. Il social di Elon Musk consente di restringere il raggio d’azione di una ricerca in base a svariati parametri, come lingua, keyword, frasi esatte, singole parole da escludere, hashtag e non solo.

Con la nuova introduzione, il social di Meta offre un sistema più semplice ma comunque convincente, molto simile a quanto già proposto da Bluesky, pur offrendo qualche filtro in più.

Ricerca avanzata e non solo: la sfida tra Threads e Bluesky si fa accesa

Prima dell’ultimo aggiornamento, la ricerca di Threads era piuttosto basilare. Questa permetteva di cercare per parola chiave, filtrando poi i risultati solo in base a due opzioni, ovvero Top per i post con il maggior coinvolgimento o Recenti per ordinare i post in base alla data di pubblicazione. Come confermato ufficialmente da Threads, la nuova funzione di ricerca sarà disponibile a livello mondiale nel corso delle prossime settimane.

La rapida crescita di Bluesky ha forzato Meta a spingere sull’acceleratore e, nel corso delle scorse settimane, Threads ha ottenuto diverse funzionalità per trattenere utenti o conquistarne di nuovi. Rispetto a pochi mesi fa, oggi sulla piattaforma è possibile scegliere il proprio feed predefinito oltre a diverse novità a livello di algoritmo. Con tutta probabilità, nel corso dei prossimi mesi entrambe le piattaforme implementeranno nuove soluzioni.

Nel frattempo Bluesky ha ricevuto il “benvenuto” tra i social network che contano, con i primi abusi della piattaforma. Per rispondere a questi comportamenti scorretti, la piattaforma ha aumentato in modo drastico il numero di moderatori.