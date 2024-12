Threads sta testando strumenti per analisi dei post

Nella rincorsa a X, la sfida tra Threads e Bluesky si sta combattendo a suon di implementazioni.

In questo contesto altamente competitivo, la piattaforma di Meta sta per introdurre gli strumenti avanzati per l’analisi dei post. Come affermato dal CEO Adam Mosseri, questi serviranno per mostrare agli utenti statistiche relative ai post specifici, permettendo ai creator di capire quali contenuti vengono più apprezzati dai follower.

Va comunque detto che Threads offriva già qualcosa di molto simile, sebbene molto più basilare. Stiamo parlando della funzione insight, che offriva una panoramica aggregata di tutti i post, con statistiche complessive. Il nuovo tool per l’analisi dei post dovrebbe invece andare a fornire dati sui singoli contenuti, risultando dunque molto più utile.

Analisi dei post avanzata di Threads: i dati riguardano visualizzazioni, interazioni e non solo

Il nuovo strumento per l’analisi dei post permette di ottenere dati sui singoli contenuti, con dati riguardo visualizzazioni e interazioni. Tutte le informazioni fornite saranno suddivise in due categorie di utenti, ovvero follower e non follower.

Questo secondo aspetto, come sottolineato dallo stesso Mosseri, permette di capire se un profilo sta attraendo un nuovo pubblico o se si sta limitando a consolidare l’utenza già conquistata.

L’implementazione di questi nuovi strumenti insight potrebbe essere una risposta ai creator che sostenevano come Threads avesse algoritmi poco comprensibili per ottenere maggiore visibilità. I tool avanzati, tra le altre cose, potrebbero aiutare il social network ad attrarre nuove aziende. Meta ha infatti intenzione, già nel corso del prossimo mese, di integrare un sistema pubblicitario che permetta alla piattaforma di cominciare a far registrare utili.

Negli scorsi giorni Threads ha fatto parlare di sé per aver presentato un nuovo sistema di ricerca più avanzato rispetto a quanto proposto dal diretto concorrente Bluesky.