Threads supera 350 milioni di utenti attivi mensili

Threads ha raggiunto un nuovo traguardo impressionante, toccando quota 350 milioni di utenti attivi mensili nel primo trimestre del 2025. Questo risultato rappresenta un incremento di 30 milioni rispetto al trimestre precedente, consolidando ulteriormente la posizione della piattaforma come uno dei più promettenti social network degli ultimi anni.

La crescita è stata accompagnata da un aumento del 35% del tempo trascorso sulla piattaforma, un dato attribuito ai recenti miglioramenti nel sistema di raccomandazioni, come sottolineato dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali.

La crescita di Threads non è solo numerica, ma anche qualitativa. L’app, lanciata meno di due anni fa, continua a distinguersi nel panorama competitivo, superando il ritmo di crescita di piattaforme consolidate come X (ex Twitter).

Mentre X ha registrato una crescita modesta di 1,2 volte nell’ultimo anno e mezzo, Threads ha moltiplicato la sua base utenti di 3,5 volte, passando dai 100 milioni di iscritti iniziali dell’ottobre 2023 ai 350 milioni attuali. Questo risultato evidenzia una scalata significativa ai vertici dei social network, favorita dall’integrazione con l’ecosistema Meta, utilizzato quotidianamente da oltre 3,4 miliardi di persone.

Threads: una crescita esponenziale inarrestabile

Il confronto con X diventa ancora più rilevante alla luce dei dubbi sollevati da esperti del settore, come quelli di Social Media Today, sulla consistenza dei numeri dichiarati da X, che potrebbero includere una significativa presenza di bot. In parallelo, altre piattaforme concorrenti come Bluesky e Mastodon faticano a tenere il passo con la rapida espansione di Threads, che beneficia non solo del supporto di Meta ma anche di un approccio strategico mirato all’innovazione e alla personalizzazione.

Fin dal suo debutto, la piattaforma di Meta ha dimostrato un potenziale straordinario. L’app ha raccolto 30 milioni di iscrizioni nel primo giorno di lancio, proseguendo poi la sua crescita fino a superare i 320 milioni di utenti attivi alla fine del 2024.

Questo trend positivo è il risultato di una strategia mirata che punta a rendere l’esperienza degli utenti sempre più personalizzata e coinvolgente. Tra gli aggiornamenti recenti spiccano i feed personalizzati e la possibilità di seguire argomenti specifici, strumenti che migliorano l’interazione e rispondono alle esigenze individuali degli utenti. Secondo Mark Zuckerberg, Threads è “sulla strada per diventare la prossima grande app social“, a testimonianza di come Meta creda fortemente in questo ambizioso progetto.