TikTok, aggiornamento: arriva la funzione AI che clona la voce

Le ultime vicissitudini che stanno riguardando TikTok negli Stati Uniti non sono di certo rinfrancati per la celebre applicazione social. Allo stesso tempo l’applicazione in uso a centinaia di milioni di utenti non intende fermarsi. Sebbene tale novità sorprenda poche persone, TikTok sarebbe lavorando ad una nuova funzionalità che userebbe l’intelligenza artificiale per clonare la voce degli utenti.

Esatto, è proprio quello che state pensando: gli utenti potrebbero essere in grado di parlare nei propri video ma con una versione della voce generata dall’IA. Questo aspetto aggiungerebbe così un nuovo step decisivo per la personalizzazione e per la creatività dei contenuti.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale è stata sorprendentemente rapida negli ultimi anni, comportando cambiamenti in ogni campo. Anche nel mondo social questa risorsa si presenta sotto varie forme consentendo agli utenti un utilizzo molto versatile. Dei chiari esempi sono la gestione dei contenuti e la possibilità di ottenere dei consigli personalizzati nella realizzazione.

TikTok, i video potranno parlare da soli con la vostra voce

La fonte che ha anticipato la notizia, riferisce di un’analisi effettuare sul codice di TikTok in versione beta. Da questo si evince che la nuova funzionalità di clonazione vocale con AI non risulta poi tanto lontana da altre soluzioni viste in giro. Un esempio lampante è OpenAI.

Tutto funziona in maniera intuitiva e rapida, senza complicazioni. Gli utenti di TikTok devono solo registrare la propria voce mentre pronunciano una frase. Fatto ciò, sarà l’intelligenza artificiale a generare una voce sintetica che imita il tono e l’inflessione di chi parla, al massimo in 10 secondi. Sarebbe un’ottima idea per chi ha intenzione di fare un video con voce narrante senza dover respirare la propria voce in aggiunta al testo scritto.

Come mostrano le immagini poco più in alto, gli utenti avranno comunque la possibilità fi tenere sotto controllo tutti i loro dati vocali.