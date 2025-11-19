TikTok: gli utenti potranno limitare contenuti AI nel feed

Nel contesto digitale contemporaneo, il tema della TikTok e della gestione dei contenuti AI sta assumendo un ruolo centrale nel dibattito sulla responsabilità delle piattaforme social.

L’evoluzione tecnologica e l’integrazione sempre più pervasiva dell’intelligenza artificiale nei processi creativi e distributivi dei contenuti impongono nuove sfide sia per gli utenti sia per i creator. Ma come sta rispondendo TikTok a questa crescente complessità? E quali sono le reali implicazioni delle sue strategie di trasparenza e di controllo utenti?

La piattaforma ha recentemente annunciato una serie di interventi che si articolano su tre assi principali: l’introduzione di filtri avanzati per la personalizzazione del feed For You, lo sviluppo di un sistema di watermark invisibile per i materiali generati artificialmente e la discussione aperta sulla necessità di una verifica esterna indipendente dei meccanismi di classificazione. Ogni scelta, tuttavia, comporta rischi e opportunità che vanno ben oltre la semplice gestione algoritmica del flusso di contenuti.

Watermark e più controllo sui feed: TikTok a misura di AI

Un primo punto di svolta riguarda la possibilità, per ogni utente, di esercitare un maggiore controllo su ciò che appare nel proprio feed For You. Grazie alla sezione Manage Topics, è ora possibile selezionare preferenze più dettagliate, in particolare per quanto riguarda la presenza di contenuti AI.

Questo strumento nasce dalla crescente richiesta di trasparenza e selettività, soprattutto in un momento storico in cui la distinzione tra contenuto autentico e contenuto sintetico è sempre più sottile. La capacità di scegliere consapevolmente quali materiali visualizzare risponde, almeno in parte, a una domanda di empowerment informativo che molti utenti avvertono con urgenza.

Parallelamente, TikTok sta investendo nello sviluppo di un watermark invisibile più sofisticato, pensato per superare i limiti degli attuali metadati come i Content Credentials. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la tracciabilità dei contenuti anche dopo che questi siano stati modificati o ricondivisi, aumentando così la sicurezza informativa e la possibilità di identificare con certezza i materiali creati tramite Intelligenza Artificiale. Ma questa soluzione apre un nuovo fronte di discussione: se il watermark invisibile risulta leggibile soltanto dalla piattaforma stessa, quali garanzie hanno ricercatori, giornalisti e autorità indipendenti sulla reale efficacia e correttezza di questo strumento?

La questione della trasparenza si fa dunque cruciale. Etichettare i contenuti AI può effettivamente aiutare a distinguere tra ciò che è autentico e ciò che è sintetico, ma rischia anche di penalizzare i creator che utilizzano in modo responsabile queste tecnologie.

Una sovraesposizione delle etichette potrebbe portare a una riduzione della visibilità per contenuti di valore, minando la libertà creativa e favorendo una sorta di censura indiretta. Allo stesso tempo, la concentrazione del potere decisionale nelle mani della piattaforma, senza un adeguato sistema di verifica esterna, alimenta i timori di un controllo opaco e unilaterale.