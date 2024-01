TikTok, grane con la UMG: catalogo musicale ritirato dalla piattaforma

La Universal Music Group, nota più comunemente come UMG, ha comunicato la sua intenzione di ritirare la sua musica da TikTok a partire dalla giornata di domani.

L’etichetta, che rappresenta artisti del calibro di Ariana Grande, Billie Eilish e Taylor Swift, non è riuscita a raggiungere l’accordo con ByteDance, proprietaria della piattaforma. Gli accordi delle royalties, infatti, scadono proprio oggi 31 gennaio.

Per TikTok è un brutto colpo, visto che di fatto perderà la possibilità di riprodurre una vasta quantità di contenuti audio e, soprattutto per quanto riguarda TikTok Music, si tratta di un duro colpo. La separazione, tra l’altro, a quanto pare non è del tutto amichevole.

In un comunicato stampa, UMG ha accusato TikTok di aver tentato di costruire un business basato sulla musica senza pagare il giusto agli artisti.

UMG contro TikTok: finisce la collaborazione iniziata nel 2021

Nella nota dell’etichetta viene specificato come “TikTok ha proposto di pagare i nostri artisti e cantautori a una tariffa che è una frazione di quella pagata dalle principali piattaforme social in posizioni simili“.

Lo stesso documento, poi, riporta come “Oggi, a dimostrazione di quanto poco TikTok compensi artisti e cantautori, nonostante la sua base di utenti massiccia e in crescita, le entrate pubblicitarie in rapido aumento e la crescente dipendenza dai contenuti basati sulla musica, TikTok rappresenta solo circa l’1% delle nostre entrate totali“.

La risposta di TikTok non si è fatta attendere e, dopo poche ore dalla pubblicazione della nota, un portavoce ha voluto ribattere a quanto affermato dalla UMG.

Lo stesso ha accusato l’etichetta di anteporre l’avidità agli interessi degli artisti, dichiarando come si tratti di una falsa narrativa retorica, sottolineando poi come TikTok rappresenti anche un veicolo promozionale da non sottovalutare.

L’accordo tra le due parti risale al 2021 e, da quel momento, il social network è cresciuto in modo esponenziale.

Come parte dell’accordo, UMG e TikTok avevano deciso di sperimentare nuove funzionalità, come consentire agli utenti di incorporare clip dal catalogo musicale completo di UMG con artisti di livello mondiale come Justin Bieber, Adele, U2 ed Elton John.