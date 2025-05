TikTok ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità denominata Sleep Hours, progettata per promuovere abitudini digitali più sane e migliorare il benessere mentale degli utenti, in particolare degli adolescenti.

Questa iniziativa introduce esercizi di meditazione guidata direttamente integrati nell’app, dimostrando l’impegno dell’azienda per offrire strumenti che favoriscano un rapporto più equilibrato con il tempo trascorso online dagli utenti.

La nuova funzionalità sarà attivata automaticamente per gli adolescenti, mentre per gli utenti adulti sarà disponibile come opzione facoltativa all’interno delle impostazioni di controllo del tempo di utilizzo. Quando l’app viene utilizzata dopo le 22:00, comparirà un primo avviso a schermo intero per incoraggiare una “pausa digitale”. Se l’utente continua a scorrere i contenuti, verrà mostrato un secondo prompt, più insistente e difficile da ignorare, per rafforzare il messaggio.

La mossa di TikTok per tutelare adolescenti (e non solo)

I test preliminari condotti su questa nuova funzionalità hanno prodotto risultati promettenti: il 98% dei giovani utenti ha scelto di mantenere attiva la modalità Sleep Hours.

La decisione di introdurre la meditazione guidata come strumento per migliorare il benessere degli utenti si inserisce in un contesto più ampio di attenzione crescente verso l’impatto delle piattaforme digitali sulla salute mentale, in particolare tra i giovani. Nonostante gli sforzi precedenti di TikTok per limitare il tempo di utilizzo non abbiano sempre prodotto i risultati sperati – documenti legali rivelano un utilizzo medio giornaliero di 107 minuti, nonostante il limite impostato a 60 minuti – l’azienda sembra voler continuare in questa direzione.

Per gli utenti adulti, la funzionalità rappresenta un’opportunità per personalizzare l’esperienza d’uso. La scelta di non attivare automaticamente la modalità per questa fascia d’età riflette un approccio più flessibile e rispettoso delle preferenze individuali, lasciando agli utenti la possibilità di decidere se adottare questa nuova opzione o meno.

Questa iniziativa arriva in un momento cruciale per TikTok, che si trova ad affrontare sfide significative, incluse le preoccupazioni governative negli Stati Uniti relative alla sicurezza nazionale e anche numerosi dubbi nel vecchio continente.