Nel panorama sempre più affollato delle piattaforme social, TikTok compie un passo deciso verso la creazione di nuovi spazi di dialogo, lanciando una funzione che promette di rivoluzionare la relazione tra creatori e pubblico: le Bulletin Board.

Si tratta di una soluzione pensata per quei profili che hanno già raggiunto una certa notorietà, offrendo strumenti avanzati per una comunicazione più mirata e controllata. Un’iniziativa che non solo ridefinisce il concetto di canale diretto, ma che pone anche l’accento su alcune criticità legate all’accessibilità e alla gestione delle interazioni digitali.

La soglia fissata da TikTok è chiara: solo chi ha almeno 50.000 follower può accedere a questa nuova funzione. Una scelta che, se da un lato garantisce un pubblico già consolidato, dall’altro rischia di escludere voci emergenti e profili più piccoli. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ai creator la possibilità di segmentare la propria audience, veicolando messaggi esclusivi e aggiornamenti che non rischiano di perdersi tra i mille contenuti del feed principale.

Uno strumento solo per i creator TikTok con più pubblico

Le Bulletin Board si presentano come una risposta alle esigenze di comunicazione selettiva: uno spazio dove condividere anticipazioni, retroscena, annunci e messaggi dedicati, senza la pressione costante dell’algoritmo. L’iscrizione è semplice e intuitiva: basta un tap sul nome del creatore, posizionato sotto la biografia, per entrare a far parte di una community privilegiata. Per i creator, questa funzione rappresenta un vantaggio competitivo, offrendo la possibilità di gestire la narrazione in modo più prevedibile e di instaurare un legame diretto con i follower più attivi.

Tuttavia, la natura selettiva dell’accesso solleva interrogativi sulla reale equità della piattaforma. La soglia dei 50.000 follower, infatti, rafforza il divario tra chi ha già un pubblico ampio e chi, invece, è ancora in fase di crescita. In questo scenario, i creator emergenti rischiano di essere penalizzati, trovandosi privi di strumenti che potrebbero rivelarsi decisivi per la costruzione di una community solida. Una dinamica che, se non bilanciata da altre iniziative, potrebbe consolidare ulteriormente le posizioni di privilegio e limitare la diversità dei contenuti disponibili.

Dal punto di vista degli utenti, la situazione appare ambivalente. Se da un lato ricevere notifiche mirate e contenuti selezionati rappresenta un vantaggio tangibile, dall’altro si fa strada il rischio di un sovraccarico informativo. L’accumulo di notifiche provenienti da più canali diretti potrebbe infatti generare una sorta di “rumore di fondo” difficile da gestire, soprattutto per chi segue numerosi creator. Le interazioni sono limitate alle sole emoji, una scelta che semplifica la partecipazione ma al tempo stesso riduce la profondità del dialogo, privando la community di spazi di confronto autentico.