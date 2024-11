TikTok potrebbe beneficiare dell'elezione di Trump negli USA

Ad oggi tra le applicazioni più utilizzate negli Stati Uniti c’è di sicuro TikTok, applicazione social molto famosa basata su balletti, musiche e tanto altro ai fini del divertimento. Stando a quanto riportato, il tutto potrebbe però subire un brusco blocco a partire dal 2025, visto il ban USA. L’elezione di Donald Trump, divenuto per la seconda volta presidente, potrebbe però aiutare TikTok, per la felicità di milioni e milioni di utenti americani.

TikTok: Trump potrebbe cambiare il destino dell’app

Secondo quanto riportato, la promessa di Trump di proteggere TikTok in campagna elettorale sarebbe pronta ad avere un seguito. Il neo-presidente degli USA ora avrebbe le intenzioni di fermare il divieto, almeno una volta insediato alla Casa Bianca. La misura che impone all’app di trovare un nuovo proprietario non basato in Cina, pena l’espulsione dal mercato statunitense, è stata introdotta nell’aprile di quest’anno, con il sostegno di entrambi gli schieramenti politici. L’obiettivo era ridurre il rischio di interferenze cinesi, ma l’avvento di Trump potrebbe portare a un cambio di direzione.

Stando a quanto dichiarato da Kellyanne Conway, ex consulente dell’amministrazione Trump, “ci sono molti modi per fare pressione sulla Cina senza penalizzare 180 milioni di utenti americani ogni mese.” Questo intervento sottolinea un approccio diverso da parte di Trump rispetto alla sua prima amministrazione, in cui la linea dura contro la Cina era una priorità nell’ottica di un’agenda “America First.”

Attualmente, la legge firmata dal Presidente Biden prevede il divieto di TikTok a partire da gennaio, un giorno prima che Trump assuma il nuovo mandato. Rimane incerto se il Presidente eletto cercherà di impedire il divieto prima dell’entrata in vigore o se tenterà di revocarlo una volta insediato, anche grazie al possibile sostegno della maggioranza repubblicana in Congresso.

Nonostante le intenzioni di Trump, il destino di TikTok negli Stati Uniti resta incerto, lasciando i suoi numerosi utenti e la stessa azienda in attesa di ulteriori sviluppi su questo complesso tema.