TikTok promuove il benessere mentale e lancia la meditazione guidata

TikTok sta facendo passi avanti per promuovere il benessere digitale e la salute mentale dei suoi utenti, introducendo iniziative innovative e collaborazioni strategiche. Tra le novità principali, la piattaforma ha lanciato “Meditation in Sleep Hours”, un sistema che integra esercizi di meditazione guidata direttamente nell’app, progettato per migliorare la qualità del sonno, soprattutto tra gli adolescenti.

Come meditare con TikTok

Questa nuova funzionalità è stata pensata per favorire una transizione verso un uso più consapevole della tecnologia. Per gli utenti minorenni, la funzione si attiva automaticamente nelle ore serali: dopo le 22:00, la normale esperienza di navigazione viene interrotta da sessioni di meditazione guidata.

Se l’utente continua a utilizzare l’app, viene mostrato un secondo promemoria a schermo intero, ancora più difficile da ignorare. Gli adulti, invece, possono abilitare questa opzione manualmente dalle impostazioni di Screen Time, dimostrando come TikTok stia cercando di adattarsi alle diverse esigenze della sua vasta base di utenti.

TikTok dona 2,3 milioni per il benessere mentale

Oltre alle funzionalità per il sonno, TikTok ha annunciato una donazione di 2,3 milioni di dollari in crediti pubblicitari a favore di 31 organizzazioni dedicate alla salute mentale in 22 paesi. Questo investimento fa parte del Mental Health Education Fund, lanciato nel 2023, e mira a sostenere la creazione di contenuti educativi all’interno della piattaforma.

Tra i beneficiari negli Stati Uniti figurano organizzazioni come Alliance for Eating Disorders, Koko, Crisis Text Line, Peer Health Exchange e Active Minds, che si occupano di una vasta gamma di problematiche, dai disturbi alimentari al supporto psicologico d’emergenza.

I risultati del fondo sono già notevoli: oltre 173 milioni di visualizzazioni generate, 486 nuovi volontari reclutati e più di 600.000 nuovi follower per le organizzazioni partecipanti. Johanna S. Kandel, CEO di Alliance for Eating Disorders, ha dichiarato che la partnership con TikTok ha permesso di raggiungere oltre 44 milioni di persone, fornendo risorse essenziali a numerose famiglie.

Le iniziative di TikTok rappresentano un passo avanti verso un uso più responsabile e consapevole della tecnologia. Attraverso strumenti come la meditazione guidata e il sostegno finanziario alle organizzazioni di salute mentale, la piattaforma prova anche ad allontanare le critiche sull’influenza negativa che il social avrebbe sui giovanissimi.