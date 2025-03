TikTok rafforza la sicurezza con il nuovo strumento Security Checkup

TikTok sta lanciando una nuova funzionalità chiamata Security Checkup.

Questa dovrebbe permettere agli utenti una maggiore protezione del proprio account, seguendo a pochi giorni di distanza un’altra funzione mirata a un utilizzo più consapevole della piattaforma da parte degli adolescenti.

Queste iniziative di ByteDance, compagnia cinese che controlla TikTok, arrivano in un momento delicato per il social network, visto che mancano poche settimane alla scadenza della proroga concessa dal presidente americano Donald Trump in previsione del ban della piattaforma sul territorio USA.

Security Checkup: TikTok svolta verso accesso e gestione sicura degli account

Come spiegato dall’azienda, Security Checkup permette agli utenti di esaminare e aggiornare con grande facilità le impostazioni di sicurezza, attraverso una dashboard all-in-one. Lo strumento è accessibile attraverso l’opzione Impostazioni e privacy e poi selezionando Sicurezza e autorizzazioni.

Attraverso il nuovo menu, gli utenti potranno agire in diversi modi sull’account. Con Security Checkup sarà possibile:

Collegare l’accesso dell’account sia a un numero di telefono che a un indirizzo e-mail , per garantire facilità di accesso in caso di problemi;

che a un , per garantire facilità di accesso in caso di problemi; Attivare la verifica a due passaggi , utile per accedere a TikTok da un nuovo dispositivo;

, utile per accedere a TikTok da un nuovo dispositivo; Controllare regolarmente quali dispositivi hanno avuto accesso all’account ;

; Individuare attività sospette legate all’account in modo rapido, con un’analisi proattiva ed eventuali segnalazioni tempestive all’utente;

in modo rapido, con un’analisi proattiva ed eventuali segnalazioni tempestive all’utente; La possibilità di utilizzare metodi di autenticazione come Face ID e simili (quando possibile).

Il nuovo strumento, di fatto, rende TikTok molto più simile ad altre piattaforme come Instagram, che da tempo ha attuato sistemi per un accesso più sicuro. Nonostante queste iniziative, la posizione della piattaforma resta critica. Nel corso degli scorsi mesi, sono diverse le segnalazioni che hanno evidenziato criticità a livello di privacy e potenziali problemi legati proprio agli utenti più giovani.