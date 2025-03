TikTok si impegna per mostrare gli avvisi di bambini scomparsi negli USA

Dopo alcuni test effettuati in Texas nel corso dell’estate 2024, TikTok si prepara a implementare una funzione per quanto riguarda la segnalazione di bambini scomparsi negli Stati Uniti. La piattaforma di ByteDance, di fatto, intende mostrare gli avvisi direttamente nel feed degli utenti, offrendo una notevole visibilità agli stessi.

Il progetto, durante la fase di prova, ha accumulato oltre 20 milioni di visualizzazioni e ha portato a 2,5 milioni di clic sul sito Web che mostra le segnalazioni. L’implementazione a livello nazionale, secondo TikTok, dovrebbe portare a oltre 170 milioni di visualizzazioni complessive.

Il sistema di segnalazione del social si basa sul progetto Amber Alerts. Questo, presente come impostazione predefinita su praticamente tutti i telefoni degli americani, attiva notifiche di emergenza che si attivano in caso di rapimento di un minore. La segnalazione include informazioni come nome del bambino, età, aspetto e informazioni sul presunto rapitore.

TikTok aiuta nella ricerca dei bambini scomparsi supportando il progetto Amber Alerts

TikTok ha dunque integrato Amber Alerts nei suoi feed, attivandosi quando l’utente si trova nella zona in cui il bambino è stato visto l’ultima volta.

L’avviso include anche un link che porta l’utente direttamente al National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) e un altro che consente di chiamare subito il 911 per condividere eventuali informazioni. TikTok sta anche offrendo gratuitamente spazi pubblicitari al NCMEC per aiutare a promuovere i loro messaggi sulla piattaforma.

Tenendo conto dell’enorme bacino d’utenza che questo servizio può vantare, il suo apporto per quanto concerne la ricerca di bambini scomparsi potrebbe risultare molto utile.

D’altro canto non è la prima volta che TikTok dimostra una certa sensibilità verso i più giovani, vista la recente implementazione di controlli parentali e altre funzioni che rendono la piattaforma più a misura di adolescente.