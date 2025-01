TikTok: spunta un nuovo potenziale acquirente a sorpresa

TikTok, in noto social network della compagnia cinese Bytedance, sta vivendo da mesi una situazione difficile nel contesto statunitense, con il rischio ormai più che concreto di un ban definitivo.

Per evitare una misura così drastica, nel corso delle passate settimane, si è parlato potenziali acquirenti in grado di scongiurare il peggio, con Elon Musk che potrebbe figurare tra la lista degli interessati, con altri nomi come Amazon e Oracle che sono stati fatti da diversi addetti ai lavori.

A quanto pare, oltre al noto imprenditore di origini sudafricane, anche il sito Employer.com, attraverso una collaborazione con lo YouTuber MrBeast, avrebbe un piano per salvare la piattaforma.

Il rapporto di Bloomberg che ha parlato di questa eventualità non include potenziali cifre per l’accordo, ma ha specificato come nel gruppo vi sarebbe anche Brad Bondi, fratello del procuratore generale Pam Bondi, considerato vicino alla figura del presidente americano Donald Trump.

Si moltiplicano i potenziali acquirenti di TikTok: riusciranno a salvare la piattaforma?

L’epopea di TikTok è ormai ricca di svariati eventi e colpi di scena, tanto che è difficile tenerne traccia.

Sul territorio americano, la piattaforma è divenuta inaccessibile lo scorso sabato, sebbene per un breve periodo. A sorpresa, il social è poi tornato attivo poco prima che Trump firmasse un ordine esecutivo lunedì, ritardando qualsiasi potenziale divieto di 75 giorni e offrendo inaspettato “ossigeno” per chi sta cercando di acquisire TikTok.

Stando a quanto affermato da Bloomberg, non è dato sapere se l’offerta di Employer.com e MrBeast abbia suscitato l’interesse di Bytedance che, al di là del tempo extra offerto dal presidente Trump, si trova comunque in una situazione a dir poco delicata.

Il social network non se la vede poi tanto meglio nel vecchio continente, visto che è attualmente sotto indagine a causa degli algoritmi utilizzati per mostrare contenuti agli utenti.