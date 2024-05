TikTok sta testando i risultati di ricerca generati da IA

Gli sviluppatori di TikTok stanno lavorando per migliorare la pagina dei risultati di ricerca della piattaforma. Per ottenere risultati migliori, a quanto pare, i professionisti si stanno affidando anche all’Intelligenza Artificiale generativa.

A tal proposito, si parla di una funzione definita come “search highlights“, con uno snippet creato dall’IA che viene visualizzato sulla parte superiore della pagina delle ricerche. Interagendo con questo tipo di contenuto, l’utente viene indirizzato verso una nuova pagina di ricerca, che va a rispondere a una domanda più specifica. La generazione degli snippet e le pagine risultanti, come esplicitamente spiegato da TikTok, sono generati utilizzando ChatGPT.

Al momento attuale, però, questo nuovo tipo di risultati di ricerca sembra molto limitato in quanto ancora in piena fase di test. Proprio per questo motivo, non è dato sapere se l’implementazione sarà effettiva o se le prove non avranno poi un riscontro definitivo.

TikTok a lavoro sui risultati di ricerca? Non è di certo una novità

Il social network di ByteDance crede fortemente nel miglioramento del sistema di ricerca in-app, come testimoniato da diverse funzionalità proposte negli ultimi anni.

Lo scorso autunno, per esempio, TikTok ha sperimentato l’integrazione di risultati di ricerca Google internamente all’app. La piattaforma, inoltre, ha provato ad inserire all’interno dell’app link verso servizi esterni come IMDb, Wikipedia o altri servizi ritenuti potenzialmente utili per i suoi utenti.

Questo modus operandi, d’altro canto, non dovrebbe sorprendere. Gli utenti, soprattutto quelli più giovani, tendono a utilizzare il social network in questione come un vero e proprio motore di ricerca. In tal senso, dunque, gli sviluppatori di ByteDance cercano di sfruttare al meglio questo trend, ispirandosi a Google e trovando soluzioni specifiche per sfruttare al meglio il traffico.

Nonostante queste ottime intenzioni, va comunque ricordato come TikTok si trovi in una situazione delicata, soprattutto nel territorio americano. Oltreoceano, infatti, il noto social network sembra ormai a un passo dal ban.