In un periodo abbastanza turbolento per via del ban negli Stati Uniti, ByteDance lancia un’importante novità per i tanti creator che si affidano alla sua piattaforma. Si parla di TikTok Studio, disponibile sia su smartphone che su desktop e utile per tenere tutto sotto controllo, dalle interazioni alla monetizzazione.

TikTok Studio è la nuova piattaforma gratuita per i creator

Come si legge nel comunicato stampa, TikTok Studio è una “piattaforma completa di creazione e gestione dotata di strumenti che i creator possono utilizzare per creare, modificare, caricare, gestire e analizzare il proprio account e le prestazioni dei contenuti“. Questa piattaforma è pensata per tutti gli utenti, quindi anche i principianti, e include strumenti gratuiti e facili da utilizzare volti a semplificare in modo efficiente la pubblicazione e la gestione dei contenuti, come quello per creare didascalie, modificare le foto o “tagliare” clip in modo professionale.

Nel suo insieme, la piattaforma offre tutto ciò di cui i creator hanno bisogno per crescere e farsi notare. Fornisce approfondimenti sul rendimento dell’account e dei contenuti, e ovviamente anche sulla monetizzazione. Grazie a questi dati consultabili in ogni momento, i creator possono adottare un atteggiamento più strategico che si può tradurre in accorgimenti precisi ed efficaci. Ci sono anche i consigli mirati, ovvero contenuti di altri creator da cui trarre ispirazione.

Con una varietà di programmi di monetizzazione, TikTok Studio consolida nuove opportunità di crescita, identificando e formulando consigli su misura per i programmi a cui aderire e fornendo video di tendenza personalizzati e creatori da cui trarre ispirazione.

TikTok Studio, in effetti, sostituisce gli strumenti inclusi nell’app TikTok e quelli della web-app Creator Center. La nuova piattaforma è accessibile su desktop tramite browser e su smartphone e tablet Android grazie alla nuova app standalone (non ancora scaricabile in Italia). Per quanto riguarda iOS e iPadOS, bisogna attendere alcune settimane.