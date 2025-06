Tinder lancia la nuova funzione Double Date: di cosa si tratta?

Tinder intende cambiare drasticamente l’esperienza degli appuntamenti online con il lancio di una nuova funzionalità chiamata Double Date. Questa novità permette agli utenti di cercare appuntamenti insieme ai propri amici, trasformando gli incontri in un’esperienza sociale condivisa.

Disponibile inizialmente negli Stati Uniti e prevista per un lancio globale a partire da luglio, la funzione punta a ridurre l’ansia da appuntamento, coinvolgendo fino a quattro persone in contemporanea.

L’interfaccia dell’app presenta una nuova icona dedicata nell’angolo superiore destro, che consente agli utenti di invitare fino a tre amici per formare coppie. Il funzionamento rimane fedele alla filosofia di Tinder: le coppie scorrono i profili abbinati e, quando una persona di entrambe le coppie effettua uno swipe a destra, si crea un match. Questo match attiva automaticamente una chat di gruppo, permettendo a tutti i partecipanti di interagire in modo immediato e dinamico.

Cleo Long, responsabile marketing di prodotto dell’app, ha spiegato che la nuova funzionalità è stata sviluppata dopo mesi di test in Europa. “Abbiamo creato un’esperienza social-first per rendere gli appuntamenti più divertenti e confortevoli, specialmente per la Generazione Z“, ha dichiarato Long. L’obiettivo principale è quello di ridurre lo stress e l’ansia spesso associati agli incontri romantici, rendendo l’interazione più rilassata.

Questa nuova funzionalità si aggiunge a una serie di aggiornamenti recenti che puntano a rafforzare il carattere sociale dell’app. Tra questi, la possibilità di condividere i dettagli degli appuntamenti con amici e familiari, o addirittura coinvolgerli nella selezione dei potenziali partner. Con Double Date, Tinder si posiziona strategicamente per competere con piattaforme specializzate in appuntamenti di gruppo, come Doubble e Fourplay, ampliando il proprio raggio d’azione e differenziandosi dai tradizionali approcci one-to-one delle app per incontri.

In un contesto in cui il settore delle app incontri sta attraversando un periodo di rallentamento, questa mossa rappresenta un tentativo di rinnovare l’interesse degli utenti e di attrarre un pubblico più giovane.