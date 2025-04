Tinder presenta The Game Game, strumento per allenarsi a rimorchiare

L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia talmente innovativa che risulta ormai applicabile in pressoché qualunque ambito, incluso il settore dating.

Questo è quanto sostiene l’app di incontri Tinder, che sta testando un nuovo strumento chiamato The Game Game. Questo, sfrutta le potenzialità dell’AI per creare un partner conversazionale, ricreando situazioni realistiche, per mettere alla prova gli utenti che hanno difficoltà a dialogare con l’altro sesso.

Lo strumento, disponibile nella versione iOS dell’app, sfrutta le potenzialità dell’ultimo modello di OpenAI, ovvero GPT-4o. Di fatto, l’AI va a ricreare situazioni in cui l’utente deve flirtare con una controparte, mettendosi alla prova nell’arte della conquista.

The Game Game: Tinder punta sull’AI per “allenare” i propri utenti

Per accedere a The Game Game è necessario selezionare il logo di Tinder, da qui è possibile scegliere un profilo AI con cui interfacciarsi. L’utente può dunque allenarsi vocalmente, parlando all’AI che sarà dotata, a seconda del caso, di accenti e cadenze diverse.

In seguito alla chiacchierata, l’app offre un feedback in tempo reale, non limitandosi a dare un risultato, ma fornendo suggerimenti su come migliorare l’approccio in un contesto reale. Il tutto viene proposto attraverso una valutazione con 3 fiamme, per rendere più concreta la valutazione finale.

Il processo di gamification proposto da Tinder può essere divertente, anche se l’AI dimostra ancora alcune limitazioni, come risposte che talvolta sembrano un po’ troppo “preconfezionate”.

Sfortunatamente The Game Game non è, almeno al momento, disponibile al di fuori dei confini statunitensi. Nonostante ciò, in caso di test positivi, è possibile che la funzione possa raggiungere anche l’Europa, risultando accessibile anche per utenti Android.

Non è la prima volta che Tinder strizza l’occhio all’AI, viste diverse iniziative annunciate in passato che dimostrano come la piattaforma creda fortemente in questa tecnologia.