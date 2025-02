Crisi di utenti per Tinder che si affida all'AI per invertire la rotta

Tinder, nota app per appuntamenti, sta vivendo un continuo e inesorabile declino. Per cercare di arginare il numero sempre più esiguo di utenti, la piattaforma sembra volersi affidare all’Intelligenza Artificiale.

A partire dal prossimo trimestre, l’app lancerà alcune nuove funzioni basate sull’AI, utili per favorire la scoperta di profili compatibili. Questa implementazione dovrebbe andare a offrire un’alternativa al classico swipe che ha determinato il successo di Tinder ma che, dopo anni e anni, sembra aver stancato l’utenza.

Secondo Gary Swidler, CFO di Match Group Gary, la nuova tecnologia dovrebbe offrire un modo diverso alle persone per incontrarsi, che però non andrà del tutto a sostituire le meccaniche che hanno già determinato il successo di Tinder in passato.

Non è la prima volta che Tinder strizza l’occhio all’AI, visto lo strumento AI Photo Finder che permette agli utenti di selezionare automaticamente le proprie foto migliori e che è stato già lanciato nel corso dell’anno passato.

Utenti Tinder in costante calo: l’AI può invertire la rotta?

A cosa è dovuto il repentino calo di questa piattaforma? A quanto pare i giovani single si sono stancati degli incontri online, che considerano poco spontanei e non divertenti. Tra preoccupazioni dell’utenza vi sono inoltre questioni di privacy e sicurezza, oltre a comportamenti scorretti di altri utenti e al dilagare di profili falsi.

Secondo alcune recenti analisi, i profili su Tinder si stanno riducendo a un ritmo del 10% di anno in anno, sebbene con alcune brevi riprese. Il trend appare chiaro e l’app non fa macinare più milioni di dollari come avveniva solo fino a qualche anno fa.

Come parte del suo tentativo di correzione di rotta, Match Group ha nominato il co-fondatore di Zillow Group, Spencer Rascoff, come suo nuovo CEO. Proprio Rascoff è uno dei più convinti di come l’AI possa invertire una rotta.

Secondo il CEO, l’integrazione dell’AI ha portato a grandi vantaggi su altre piattaforme come TikTok, Instagram e Snapchat. Ciò potrebbe significare che esiste ancora una speranza per Tinder, con la nuova tecnologia che potrebbe far recuperare dei buoni volumi di utenza.