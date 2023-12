TomTom e Microsoft annunciano un assistente vocale AI per auto

L’uso dell’intelligenza artificiale generativa nelle auto si espanderà ancora una volta grazie a una nuova collaborazione tra Microsoft e la nota azienda di tecnologia automobilistica TomTom. In un comunicato stampa rilasciato questa mattina, TomTom ha annunciato di aver creato il proprio assistente vocale AI per le auto. Questo sarà basato sul servizio Azure OpenAI di Microsoft. Come rivelato dalla stessa TomTom: “I conducenti possono conversare in modo naturale con il proprio veicolo e chiedere all’assistente basato sull’intelligenza artificiale di raggiungere una determinata posizione, trovare fermate specifiche lungo il percorso e controllare vocalmente i sistemi di bordo per, ad esempio, alzare la temperatura, aprire le finestre o cambiare stazione radio. Il tutto con un’unica interazione”.

TomTom: l’assistente AI sarà compatibile con tutti i marchi di auto

TomTom ha affermato che il suo assistente vocale AI può essere integrato in altri sistemi di infotainment automobilistici di terze parti e sarà offerto anche con la piattaforma di infotainment Digital Cockpit dell’azienda. Dominik Wee, vicepresidente aziendale di Microsoft per la produzione e la mobilità, ha dichiarato: “Stiamo rafforzando la nostra collaborazione di lunga data con TomTom e unendo i progressi dell’intelligenza artificiale su Microsoft Cloud con l’esperienza automobilistica di TomTom per fornire agli automobilisti e alle case automobilistiche nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Questa integrazione consentirà agli OEM di offrire esperienze di cabina di pilotaggio altamente differenziate e uniche, preservando al contempo l’identità unica del marchio”.

L’azienda di Redmond non è nuova a questo tipo di partnership. All’inizio di quest’anno aveva infatti annunciato una collaborazione con casa automobilistica Mercedes-Benz. Comprendeva un beta test di tre mesi per 900.000 proprietari di veicoli di quella casa automobilistica di lusso. Il programma beta consente loro di accedere alla chat vocale da ChatGPT sulle loro auto, basata sul servizio Azure OpenAI. Per quanto riguarda TomTom, nonostante l’annuncio ufficiale, ad oggi non è ancora chiaro quando questo assistente vocale AI verrà rilasciato. Allo stesso modo, le due aziende hanno deciso di non rivelare i dettagli finanziari della loro partnership.