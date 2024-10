Torna l'ora solare ma quella legale offre più vantaggi: ecco quali

Questo sarà ufficialmente il secondo giorno in cui il sole tramonterà prima rispetto agli ultimi mesi. È tornata infatti l’ora solare, quella che porta le lancette dell’orologio indietro di 60 minuti e che ha consentito agli utenti di dormire un’ora in più la scorsa domenica. Tra favorevoli e contrari, persiste il dualismo: è meglio l’ora solare o quella legale appena abbandonata?

Tra vantaggi energetici e proposte di abolizione, sembra che sia giusto propendere per la seconda, ovvero quella che porta le giornate durante il periodo estivo ad avere molte più ore di luce. Con l’ora legale infatti c’è un ingente risparmio in termini di energia, come registrato dall’Italia durante questi ultimi mesi.

Ora legale meglio di quella solare, almeno per risparmiare energia

Fece molto rumore la proposta di abolizione da parte dell’UE durante lo scorso 2018 e ne fanno ancora di più i dati raccolti. Secondo quanto riportato infatti sono stati ben 75 i milioni di euro che l’Italia è stata in grado di risparmiare nel periodo in cui l’ora legale è stata in vigore. I dati, immagazzinati dal 31 marzo scorso, mostrano un gran risparmio, soprattutto se si valutano gli ultimi vent’anni. Stando a quanto emerge dalle statistiche ufficiali, dal 2004 ad oggi c’è stato un risparmio di 2,2 miliardi di euro, il tutto grazie agli 11,7 miliardi di kWh di cui la nazione ha potuto fare a meno.

Con l’ora legale inoltre sono palesi anche i vantaggi ambientali, siccome in genere il minor consumo di elettricità garantisce una minore emissione di CO2. I numeri parlano di ben 160.000 tonnellate di anidride carbonica in meno prodotte dal 2004. Chiaramente si tratta di dati che non sanciscono alcun tipo di decisione, ma nel frattempo sono diverse le persone che hanno firmato una petizione affinché l’ora solare non torni più: sono 350.000 al momento le firme raccolte sul sito change.org.