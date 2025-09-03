TotalAV: 3 strumenti in 1 per sicurezza, privacy e libertà online a soli 19€

Proteggi i tuoi dispositivi con TotalAV Ultra Deal: Antivirus, VPN e AdBlock in un unico pacchetto a soli 19 € per il primo anno. Sicurezza completa.
Roberta Bonori
Pubblicato il 3 set 2025
Se pensi che proteggere i tuoi dispositivi costi un patrimonio, preparati a cambiare idea. Con TotalAV Ultra Deal porti a casa Antivirus + VPN + AdBlock a un prezzo simbolico: solo 19€ per il primo anno.

Risparmia l’80% con TotalAV

Protezione totale in un unico pacchetto

Tre strumenti indispensabili in un’unica soluzione compatta:

  • Antivirus potente e leggero
    Blocca virus, ransomware e malware ancora prima che possano toccare i tuoi file. Lavora silenziosamente in background senza rallentare il PC o lo smartphone.

  • VPN sicura e veloce
    Naviga senza restrizioni geografiche, proteggi i tuoi dati anche quando usi reti Wi-Fi pubbliche e goditi contenuti di tutto il mondo con un solo clic.

  • AdBlock integrato
    Dimentica pop-up, banner e pubblicità rumorose: la tua esperienza online diventa fluida e senza distrazioni, come dovrebbe essere sempre.

Per ottenere il massimo dal pacchetto Ultra Deal, il segreto è usarlo ogni giorno in maniera strategica:

  • Lascia l’Antivirus sempre attivo in background, così la protezione è costante e non rischi sorprese.

  • Attiva la VPN soprattutto quando ti colleghi a reti pubbliche (hotel, bar, aeroporti), o se vuoi accedere a contenuti disponibili solo in altri Paesi.

  • Tieni l’AdBlock sempre acceso per liberarti dalla pubblicità invasiva e guadagnare velocità di caricamento delle pagine.

Con questa combinazione, ogni tua sessione online diventa più sicura, più veloce e più libera, senza compromessi. Lo paghi meno di quanto spenderesti per una serata al fast food. Ma a differenza di un menù maxi, qui non ingrassi: guadagni sicurezza, libertà e tranquillità online. L’Ultra Deal non dura per sempre. Se vuoi approfittare del prezzo speciale di 19€ per il primo anno, corri sul sito ufficiale di TotalAV e attivalo subito. Dopo, potrai rilassarti: alla tua protezione ci pensa lui.

Risparmia l’80% con TotalAV

