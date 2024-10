Trova il mio dispositivo: Google introduce l'accesso biometrico

Se qualche mese fa il sito di Android Authority aveva preannunciato l’intenzione di Google di introdurre l’accesso biometrico nell’app Trova il mio dispositivo, ora l’implementazione sembra imminente.

Gli esperti del suddetto sito hanno infatti analizzato il codice della versione 3.1.173-1 dell’app trovando i chiari segnali riguardo un sistema di autenticazione biometrica in arrivo Ad oggi, per poter utilizzare Trova il mio dispositivo, è necessario digitare una password per l’accesso. Nonostante sia possibile digitare la stessa una sola volta e poi selezionare l’opzione Non chiedere più, sotto il punto di vista della privacy non si tratta di una soluzione ottimale.

Il nuovo accesso biometrico dovrebbe garantire maggiore sicurezza e, allo stesso tempo, rendere molto più comodo l’accesso all’app. Secondo i risultati dell’indagine, Trova il mio dispositivo ha però altre sorprese in serbo per gli utenti Android.

Trova il mio dispositivo con accesso biometrico e con una ulteriore novità per i tablet

Analizzando il codice dell’app, sono stati individuati i segnali di un potenziale nuovo layout. Nello specifico, si parla di una soluzione che dovrebbe essere proposta da Google ai possessori di tablet.

Allo stato attuale Trova il mio dispositivo sui tablet propone un design a foglio inferiore in cui è possibile scorrere verso l’alto o verso il basso per visionare o nascondere altre opzioni, in modo molto simile a quanto avviene con gli smartphone.

L’app di cui stiamo parlando è uno strumento essenziale per individuare dispositivi Android smarriti, segnalando la posizione degli stessi su una mappa. Il software è stato lanciato ufficialmente ad aprile 2024 e, molto probabilmente, nei prossimi mesi sarà gradualmente affinato da Google con nuove funzioni sempre più avanzate.