Trovare lavoro su LinkedIn sarà più facile grazie all'AI

Ormai è abbastanza chiaro: non abbracciare l’intelligenza artificiale significa non sposare tanto il presente quanto il futuro. Per questo motivo anche LinkedIn ha deciso di spingere ancora di più il piede sull’acceleratore e di integrare maggiormente l’AI nella sua piattaforma sia per garantire un servizio potenzialmente migliore sia per attirare più utenti e incrementare di conseguenza l’utilizzo della sua piattaforma.

LinkedIn: le ultime novità basate sull’intelligenza artificiale

Il servizio web di proprietà di Microsoft sta gradualmente integrando l’intelligenza artificiale con l’intento offrire soluzioni più versatili e semplici per trovare un nuovo lavoro, inviare candidature (compresa la possibilità di scrivere un’intera lettera di presentazione) e, più in generale, trovare contenuti pertenenti scavando in tutta la piattaforma.

Questa non è una “prima volta” con l’AI per LinkedIn, ma ora è arrivato il momento di seguire il trend del momento, quello dell’intelligenza artificiale al servizio delle persone, per aiutarle a semplificare alcuni aspetti della propria vita. C’è però da precisare che gli obiettivi della società non sono quelli di Meta, Google o Apple, aziende che attraverso la costante innovazione devono dimostrare la propria rilevanza in un determinato business. LinkedIn non deve innovare, deve semplicemente sfruttare le tecnologie oggi disponibili a suo vantaggio.

E in tal senso si potrebbe anche dire che la strada sia in discesa, perché, come già anticipato, LinkedIn è di proprietà di Microsoft, che detiene una partecipazione del 49% in OpenAI.

Detto ciò, ecco le più importanti novità annunciate in questa seconda settimana di giugno particolarmente interessante per il mercato AI (soprattutto grazie ad Apple).

L’AI potrà aiutare gli utenti non solo nel trovare un lavoro adatto alla propria figura ma anche a inoltrare nel migliore dei modi una candidatura. Generando una lettera di presentazione , ad esempio.

, ad esempio. Per gli utenti Premium (quindi con un abbonamento) sono in arrivo le consulenze degli esperti basate sull’intelligenza artificiale. Questi consulenti saranno sempre a disposizione anche durante un corso LinkedIn Learning.

L’esperienza di ricerca di posizioni lavorative verrà notevolmente migliorata, più dinamica, conversazionale ed efficace rispetto a quella attuale. Maggiori dettagli saranno diffusi nelle prossime settimane.

Gli aggiornamenti in chiave AI saranno disponibili da browser web e tramite app per smartphone e tablet.