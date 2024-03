Truecaller: nuova funzione IA per bloccare le chiamate moleste

L’app Truecaller, utile per effettuare e gestire chiamate, può vantare già oltre 374 milioni di utenti.

Nonostante questi numeri confortanti, la compagnia sta registrando dei numeri in calo e, per rivitalizzare il proprio status, ha scelto di abbracciare le nuove tecnologie. Per aumentare il suo bacino d’utenza (ed incrementare gli abbonamenti premium), gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo e interessante strumento che sfrutta le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

Gli abbonati premium su Android, infatti, possono godersi un nuovo sistema di blocco delle chiamate moleste, implementato attraverso un aggiornamento battezzato Max. In precedenza, i sistemi per contrastare lo spam telefonico si basavano su enormi database, le cui informazioni venivano combinate con lo screening proattivo sul singolo utente.

Max è il frutto di diverse valutazioni da parte degli sviluppatori che, prima di implementare l’aggiornamento, hanno testato decine e decine di algoritmi.

Truecaller dice basta alle chiamate moleste con l’IA, ma non è ancora un metodo infallibile

Secondo Truecaller, questa introduzione può risultare molto utile per le persone che sono stanche dei call center molesti e che, in tale contesto, vedono nell’IA una possibile alleata.

A prescindere dal nuovo sistema di blocco delle chiamate moleste, Truecaller continuerà per gli utenti base ad utilizzare l’approccio standard. Ciò si traduce in blocchi che includono numeri internazionali, nascosti o sconosciuti, a seconda delle impostazione del singolo account.

D’altro canto, non è la prima volta che Truecaller si affida a funzionalità IA. L’app, infatti, ha già introdotto da tempo un assistente IA in grado di filtrare le chiamate in base alla potenziale tematica trattata. Va comunque detto che Max e la nuova funzione di blocco tramite IA non è ancora infallibile. In tal senso, risulta interessante vedere come gli utenti accoglieranno tale funzione che, con tutta probabilità, migliorerà solo con il passare dei mesi.

Sarà interessante vedere come gli utenti reagiscono alla natura completa di una funzionalità che a volte potrebbe commettere errori. L’app attualmente avverte gli utenti che la funzionalità potrebbe bloccare numeri legittimi. Tuttavia, si prevede che il sistema migliorerà nel tempo man mano che riceverà più dati sulle chiamate spam.

Dopo aver aggiornato l’app Truecaller su Android alla versione 13.58 o successiva, gli utenti possono individuare la nuova funzionalità andando in Impostazioni – Blocca.